Адский конец пригожинщины

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Путинский режим пожирает свои инфернальные порождения. Ликвидация крупнейшего варлорда и наиболее яркого несистемного политика Пригожина вместе со всей верхушкой ЧВК "Вагнер" начинают официальный старт президентской гонки 2024 года. Молчаливый Путин устал быть стареющим андердогом на фоне деятельного и яркого питерского выскочки, а потому в присущей ему чекистской манере отдал приказ избавить себя от конкурента.

Смерть Пригожина выглядит довольно страшной. Крушение его бизнес-джета Embraer Legacy 600, заснятое на видео, дает осознание, что несколько минут перед ударом об землю повар вместе со своими шакалами изрядно потрепыхался в пасти ужаса. Было время на то, дабы пробежала перед глазами вся его адская жизнь. Финальным итогом которой стала оторванная голова и кучка обгоревшей плоти. Но такова ирония судьбы. Он самолично довел эстетику трупизации россиян до небывалых высот, наконец сам смог вкусить все прелести объятий с костлявой.

Путин испытывает глубокое удовлетворение от просмотра кадров с места катастрофы, радуясь качеству исполненной мести, за предательский мятеж двухмесячной давности. Главный вывод в эпизоде с ликвидацией Пригожина состоит в том, что антипутинское выступление было настоящим. Более того, пригожинцы на базе африканского опыта планировали физическую расправу над Путиным, Патрушевым, Шойгу, Герасимовым. Соответственно, в текущем моменте правящая преступная группировка расколота и вступила в стадию внутренней каннибализации.

На практике это означает начало больших чисток, цель которых будет состоять в тотальной кндризации политической системы России ради пожизненного правления Путина. Акт террористического судилища над Пригожиным обнажает путинский экзистенциальный мандраж, он стал абсолютно неадекватным, ведет себя подобно Сталину в последние месяцы его жизни. Путин опасается за себя самого, ведь осознает насколько обесценилась его роль в политических делах. Более он не арбитр в разборках между кланами. Он токсичен, как на него не посмотри, и только 100% контроль над пропагандой позволит еще на какое-то время удержать его на плаву.

ФСБ выдан полный карт-бланш убивать любого, кто усомнится в авторитете "счастливого дедушки". Сигнал более, чем мощный, и ожидается период интенсификации трагических инцидентов с рядом высокопоставленных чиновников и генералов.

По имеющейся информации в планировании теракта против Пригожина Лубянке активное содействие оказывало ГРУ. Фактически на лицо редкий пример единодушия двух враждующих спецслужб, что дополнительно указывает на степень вины покойного Пригожина в глазах Путина и архиважность задачи по его ликвидации, которая сопоставима по значимости с ликвидацией преемника Мао Цзедуна, генерала НОАК Линь Бяо в 1971 г. Последний планировал военный переворот и захват власти в Китае.

Значительный интерес сейчас представляет проблема дальнейшего развития ситуации. Очевидно, что для Кремля ЧВК и различные региональные ополчения и силы теробороны представляют колоссальную опасность, а потому начинается работа по радикальному избавлению от них. Уничтожение Пригожина ставит крест на истории "Вагнера", тем более в самой структуре-банкроте огромные денежные долги перед наемниками.

Подчеркнуто дерзкий характер ликвидации должен запугать командиров вагнеров и других явных и скрытых оппонентов путинщины. Единственным критерием сохранения в обойме власти будет щенячья преданность. Однако даже она не дает никаких гарантий, ведь импульсивный Путин в любой момент способен отдать приказ на ликвидацию неугодного любого ранга. Все как в Северной Корее, где противники режима, даже из близкого круга диктатора, просто незаметно исчезают навсегда. Россия все глубже скатывается по адскому серпантину, проводником по которому был и покойный Пригожин.