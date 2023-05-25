Глава Госдумы Володин возмутился, что в России меняют пол без хирургического вмешательства. Видео

Глава Госдумы России Вячеслав Володин устроил очередную истерику из-за операций по смене пола в стране-агрессоре. На это раз представителя агрессоров и оккупантов возмутило, что в РФ люди могут менять пол якобы без операции.

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Видео с истерикой Володина на одном из заседаний опубликовали российские пропагандисты в четверг, 25 мая. Он заявил, что люди в РФ якобы покупают справки, на основе которых в паспортном столе им меняют имя и фамилию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Человек утром встает, идет покупает справку в платных клиниках при этом в комиссиях нет психиатров и психологов – никого, кто изучил бы его состояние, потому что подписано соглашение с ВОЗ. А затем предоставляют документ о смене пола, фамилии, имя и отчества. И соответственно в паспортном столе в ЗАГСе проходит регистрация. Поэтому там не идет речь даже об операции", – заявил Володин.

Представитель страны-агрессора, напавшей на Украину, не забыл и тут вспомнить главных "врагов" России – Европу и США.

"Оболванивают ребятишек! Пытаются их в это втянуть, чтобы они пошли на какую-то гормональную терапию, на операцию. И это расцветает сейчас в других странах, а если говорить о Европе и США – сплошной "содомизм", – выдал Володин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Володин выдал, что россиянам следует срочно перейти к изучению китайского языка, поскольку потребность в английском якобы отошла в прошлое.