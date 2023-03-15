Гибель группы Дятлова: таинственные 'огненные шары' могут быть разгадкой трагедии

Туристическая группа Игоря Дятлова, погибшая 2 февраля 1959 года, могла стать случайной жертвой неудачного запуска советской баллистической ракеты средней дальности Р-12. Эту версию, в частности, могут подтверждать и заявления свидетелей, которые говорили следователям о летающих "огненных шарах", замеченных в регионе примерно в те дни, когда погибли дятловцы.

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Такую версию недавно высказали исследователь трагедии Вадим Скибинский, а также участник поисковой операции 1959 года Владислав Карелин. Они считают, что следствие по гибели туристов необходимо возобновить, чтобы установить истинную причину трагедии.

Карелин считает, что официальная версия, обнародованная в 2019 году, о том, что туристы погибли из-за схода лавины – выглядит некомпетентной. Он помнит, что в районе поисков "торчали камни", а снега было просто недостаточно для того, чтобы сошла лавина.

Он также вспоминает, что очевидцы рассказывали, что видели в небе "огненные шары", которые могли быть "причастны" к гибели туристов.

"Какой-то непознанный объект летел с юга на север, а затем изменил направление и улетел с востока на запад. Изменить траекторию движения мог только какой-то крылатый неопознанный объект", – говорится в отчете Карелина.

В свою очередь Скибинский предположил, что "огненные шары" – это не что иное, как выхлопные газы запущенной ракеты. Он отмечает, что известно о том, что в феврале 1959 года "советы" активно проводили ракетные испытания.

Еще одно подтверждение – растаявший снег в лагере дятловцев: участники поисковой операции рассказывали, что снег был повсюду и только вокруг лагеря он подозрительно растаял. Это, по мнению Скибинского, может свидетельствовать о том, что таяние снега произошло не из-за погодных условий, а вследствие других причин.

Исследователи предполагают, что речь идет о неудачном запуске одноступенчатой баллистической ракеты средней дальности Р-12, путь которой пролегал над горами.

Вероятно, с ракетой произошли какие-то проблемы и азотная кислота, которая использовалась в двигателе в качестве окислителя, накрыла облаком палатки дятловцев.

Азотная кислота, как известно, бесцветная и очень едкая минеральная кислота, что может вызвать спутанность сознания и боль.

Возможно именно такое влияние кислоты могло бы объяснить, почему туристы панически вырывались из палаток, разрезая их ножом, вместо того чтобы просто открыть их. Это также объяснило бы, почему часть из погибших, несмотря на мороз, срывали с себя одежду.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об одном из последних фото группы Дятлова накануне гибели.

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