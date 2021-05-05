Друзья, а вот есть очень интересный вопрос — где та самая "богатая Россия", о которой периодически бодрым тоном рассказывают пропагандистские СМИ, показывая какие-то непонятно где снятые хоромы и дворцы, а также невероятно большое количество строящегося жилья — мол, жизнь налаживается, всё будет только лучше и лучше.

Но как мне кажется, реальная картина далека от этих выдумок — в своём блоге я уже неоднократно проводил опросы среди россиян на счёт реальной средней зарплаты в России — в действительности она не превышает 25-30 тысяч рублей, что по теперешнему курсу что-то около $350 — безработные бомжи в США получают пособие в три раза больше. И этот невысокий уровень доходов очень заметен в жизни и быту обычных россиян, я время от времени открываю сайты по продаже и аренде недвижимости и смотрю на интерьеры — так вот в "загнивающей Гейропе" с интерьерами всё более чем в порядке, а в России всё как-то уж совсем печально.

Для сегодняшнего поста я отобрал несколько характерных фотографий таких российских интерьеров — но не из Москвы или Петербурга, а из Норильска — города с суровыми условиями, но как считается по ходящей в России легенде — "с высокими северными зарплатами". Вот сегодня мы и увидим, как там в реальности живут люди.

02. Для начала нужно сказать, что новостроек в Норильске практически не возводится — за исключением жилого комплекса на улице Комсомольской, в городе не строится практически никакого нового жилья, и форма поиска новых квартир в Норильске на каком-нибудь сайте по продаже недвижимости чаще будет выглядеть как-то так:

03. Престижным норильским жильём продолжают считаться сталинки, которыми был массово застроен центр города Норильска в пятидесятые годы — но стоят эти квартиры совсем немного, примерно столько же, сколько стоит недвижимость в самых бедных странах Третьего мира — двухкомнатную сталинку площадью 71,8 метра можно сейчас купить за $21.000, а шикарная трёхкомнатная площадью почти 100 метров стоит менее $40.000:

04. А теперь давайте посмотрим, как выглядят интерьеры этих самых лучших в Норильске квартир и как живут в Норильске обычные россияне, про которых постоянно рассказывают сказки — мол, "северные зарплаты" получают, на нефти и никеле сидят, в алмазах купаются. Интерьер стометровой трёшки на Ленинском проспекте в Норильске, СССР словно отсюда и не уходил — подвесные пластиковые панели на потолке, "богатые" обои, коричневый линолеум с ромбиками в прихожей.

05. С советских времён в этой квартире изменились только двери — старые красивые двери из массива выбросили, заменив их на самые дешёвые картонные, которые без особых усилий можно насквозь пробить пальцем (как Сан Саныч пробивал бочку в фильме "Не бойся, я с тобой"):

06. Кухня богача с атласными шторами, прекрасным ковром на полу и советским линолеумом в ромбик там же:

07. А это комната, гордо именуемая залом — с дефицитной мебельной стенкой, доверху наполненной хрусталём и посудой, искусственным деревом в кадке и всё теми же прекрасными пенопластовыми панелями на потолке а-ля кафе восьмидесятых годов.

08. Ещё одна норильская квартира — на этот раз двушка на улице Московской, в самом центре города. Всё те же пенопластовые панели а-ля СССР, линолеум на полу, ковры, китайская люстра. Книжная полка кстати тоже советская и наполнена по доброй советской традиции мусорной литературой.

09. Спальня норильских богачей с северными зарплатами:

10. А это кухня:

11. Ещё одна квартира в центре Норильска, на Ленинском проспекте, площадью более 70 метров. В объявлении гордо указано наличие действующего камина, в подарок каждому покупателю квартиры полагается ценный веник:

12. Это судя по всему кухня, но точно сложно определить. Кстати, ни трубы, ни стояки канализации в квартире не менялись с пятидесятых годов:

13. Ванная и туалет.

14. Ну а для тех, кто не хочет покупать сталинку, в Норильске есть также достаточно большой выбор хрущёвок, которые выглядят примерно вот так:

15. Или так:

16. Кухня и вид из окна:

17. А вот так выглядят подъезды и входные двери в городе северных богачей:

И вот глядя на это всё, у меня есть только один вопрос — где та самая "богатая Россия", о которой постоянно рассказывает пропаганда, где те самые "северные надбавки", где те самые города богачей, "сидящих на ресурсах", куда всё это подевалось?

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