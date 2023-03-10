Блог | Сергей Климовский: "Газпром" готовят к банкротству, но "Уральским пельменям" не смешно

После синхронных публикаций 7 марта в "Нью-Йорк таймс" и в немецкой газете "Время" (Die Zeit) статей с журналистскими расследованиями о том, что украинские партизаны или спецслужбы в сентябре 2022 г. якобы взорвали газопроводы "Северного потока" Украина может претендовать на первое место в мировом рейтинге спецслужб. Но ни первого, ни второго и даже пятого места нам не дадут, так как эти публикации всего лишь интересный поворот в информационной войне, начатой Москвой в феврале для спасения "Газпрома" от банкротства.

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Можно поблагодарить "Нью-Йорк таймс" и "Время" за рекламу Украины, но реальность выглядит прозаичней и весь этот шум вызван исками к "Газпрому" за невыполнение им обязательств по поставкам газа, о подготовке которых заявили его партнёры в Германии, Польше, Чехии и Франции. Рассматривать их, вероятно, будет Стокгольмский арбитражный суд.

Заявления о подготовке таких исков стали появились с января и процесс не завершён. Пока никто в суд официально не обратился. Вероятно, будет коллективный иск к "Газпрому", что позволит его экс-партнёрам сократить издержки на судебные расходы. Обстоятельства дела тоже позволяют объединить иски, поскольку "Газпром" брал обязательства поставлять газ, а не снимать ролики о замерзающей Европе и платить гонорар Петросяну за остроты об этом на "Голубом огоньке". Самое время Петросяну начинать острить о банкротстве "Газпроме".

Однако, не только Петросяну и "Уральским пельменям", но и Кремлю с "Газпромом" уже не до острот о замёрзшей Европе и Борисе Джонсоне, который не может сварить картошку без расейского газа. В январе в Кремле поняли, что однозначно проиграли газовую войну ЕС и что расплатой за попытку заморозить Европу, за рашистские митинг в ЕС, за видеоролики, за остроты Петросяна и "Уральских пельменей" станет банкротство "Газпрома".

Поэтому Кремль начал делать телодвижения в двух направлениях – готовить "Газпром" к банкротству и создавать ему оправдание, что он якобы не мог выполнить свои обязательства из-за форс-мажора в виде взорванных труб. Но в Кремле забыли, что снятие видеороликов о замёрзшей Европе не входило в контрактные обязательства "Газпрома". Индустрия лжи в РФ сослужила плохую службу "Газпрому".

В рамках подготовки к своему банкротству "Газпром" стал срочно распродавать в Европе принадлежавшие ему здания и другие активы, чтобы избежать их конфискации по решению суда в счёт погашения долгов. Часть продаж фикция – объекты переписывают на подставных лиц и резидентов спецслужб РФ. У "внешних чекистов" в ЕС праздник принятия на баланс наследства "Газпрома".

В самой РФ с его счетов в январе перевели 1,3 триллиона рублей в госбюджет в форме "добровольного взноса". Растаскивание денег "Газпрома" идёт не только в централизованном, но и в частном порядке. Серия загадочных смертей его топ-менеджеров зимой позволяет предположить, что убирали исполнителей, выводивших деньги из "Газпрома" на частные счета по чьим-то высоким указаниям. Создание "Газпромом" собственной ЧВК, помимо имеющихся у него охранных компаний, тоже может быть способом вывода денег. Всё это похоже на то, как в 1990-ых готовили госпредприятия к банкротству и приватизации, сводя к минимуму их остаточную стоимость.

Создавать "Газпрому" форс-мажорное оправдание для Стокгольмского суда Кремль начал с того, что в январе обратился к секретариату ООН с требованием срочно расследовать, кто взорвал три из четырёх труб "Северного потока". В секретариате ООН ответили, что у них на это нет полномочий. Это называется – дайте нам полномочия и деньги, и мы наймём тех, кто расследует. Кремлёвские "чекисты" кисло скривились, но ничего не могли поделать, и пошли за полномочиями – стали требовать заседания Совбеза ООН, чтобы он создал следственную комиссию.

Совбез ООН собрался 21 февраля – в день, когда путин убаюкивал федеральное собрание посланием и грозил США выходом из договора по ограничению числа стратегических ракет с ядерными боеголовками. "Чекисты" пришли на Совбез не с пустыми руками – они принесли новый опус 85-летнего известного американского писателя Самуила Херша, которого давно воспринимают как городского сумасшедшего поехавшего на теме спецопераций спецслужб.

Серьёзные подозрения, что у Херша едет крыша, начали возникать с 2005 г., когда он стал регулярно писать, если не в этом, то в следующем году США обязательно нанесут ядерный удар по бункерам в Иране. Угрозой этого удара Херш оправдывал желание аятолл иметь свою ядерную бомбу. С 2013 по 2017 г. появилась серия статей Херша о том, что это не Асад и РФ трижды использовали в Сирии химическое оружие против повстанцев, а наоборот повстанцы, чтобы США ввели войска и ликвидировали режим Асада. Отравление Скрипаля он приписал русской мафии, которая требовала с того долг, для чего купила "Новичок" у ГРУ генштаба РФ и наняла "грушников" Петрова и Боширова.

Херш стал знаменитым в 1969 г., когда советская разведка использовала его как "сливной бочок" для раскрутки темы Сонгми. Затем его использовали в этом качестве спецслужбы не только СССР и РФ, но также США и других стран, и штабы обеих американских партий. В итоге Херш написал 11 книг и огромное число статей, опубликованных в США. В результате у него появился имидж "разгребателя грязи" за кулисами спецслужб и правительства США. В США с конца XIX в. существует стабильный спрос на такие тексты, поэтому статьи и книги Херша расходились как горячие пирожки, особенно перед выборами. Но Херш как лауреат Пулитцеровской премии, пяти премий Джорджа Полка и многих других премий, никогда не опускался до разоблачений КГБ.

Источниками информации Херша всегда были реальные или анонимные американские военные и сотрудники спецслужб, Гарри Киссинджер, разведчики и спецназовцы других стран. Все они показывали Хершу секретные документы, которых кроме него никто не видел. Так как со временем реальные источники всё чаще говорили, что Херш врёт, то числе его анонимных источников росло как снежный ком и около десяти лет назад в журналистских сообществах его перестали воспринимать всерьёз. Журналисты стали иронизировать, что у Херша источники в 30 правительствах и его всё чаше начали ловить на искажениях фактов. Несколько разоблачений ему устроила группа "Биллингкэт" и Христо Гроздев, на что Херш обиженно ответил – вы тоже сотрудничаете со спецслужбами.

Так как свое "расследование" о взрыве "Северного потока" Херш опубликовал 8 февраля не в газете, как обычно, а в интернет-блоге, специально созданном для этого за два часа, то очевидно, что кредит доверия у СМИ он полностью потерял. Этот микро-блог по странной случайности сразу заметили ведущие российские СМИ и фабрики ботов. Версию Херша быстро перевели на российский язык и стали пересказывать в Ютубе и везде.

Версия Херша гласит, что "Северный поток" взорвали Джо Байден, ЦРУ и Рабочая партия Норвегии. В июне 2022 г. они заминировали его под прикрытием военно-морских учений НАТО на Балтике и места минирования выбрали норвежцы. Через три месяца норвежские военные сбросили гидроакустический буй и тот послал сигнал минам взорваться. Версия основана на анонимном источнике и публичной фразе Байдена 8 февраля 2022 г. "Если россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока 2" больше не будет. Мы сделаем это".

Так Байден ответил на вопрос журналистов как он собирается останавливать вторжение войск РФ в Украину, если оно произойдёт. Весьма интересно, что именно у "Северного потока 2" одна труба не была взорвана, и что Херш свой текст опубликовал именно 8 февраля в годовщину пресс-конференции Байдена. Почему именно эта труба не повреждена, несмотря на то, что взрывы были в четырёх или пяти местах, Херш и его источник ответить не смогли.

"Чекисты" с текстом Херша пришли 21 февраля на заседание Совбеза ООН и потребовали создать комиссию для расследования, ссылаясь на него. Это очень понравилось китайским коммунистам. Они с чувством удовлетворения заметили: КПК всегда предупреждала, что с США что-то нечисто, и поддержали идею с расследованием.

Но заместитель Генсека ООН Розмари Дикарло ответила "чекистам", что так как места взрывов находятся в юрисдикции Германии, Дании и Швеции, то логично, что их службы и ведут расследования. Дикардо посоветовала "чекистам" не увлекаться домыслами, набраться терпения до завершения расследований, вывести войска из Украины и прекратить войну, а также не приставить больше к Совбезу, так как у него своих водолазов и лабораторий нет.

"Чекисты" утёрлись, но Песков сообщил, это хорошо, что мы так привлекли внимание. Но что делать дальше "чекисты" не знают. Тем временем в Германии разрастается скандал из-за того, что правительство земли Мекленбург – Передняя Померания уничтожило налоговые документы о 20 млн. евро, полученных от "Газпрома" через фирму-прокладку "Фонд защиты климата и экологии". Этот скандал о коррупции перебивает попытки красно-коричневых из партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" добиться обсуждения в парламенте статьи Херша.

Правительства США и Норвегии о версии Херша лаконично заметили – бред, но в более вежливой форме. Норвежские военные поймали его на частных ошибках. Похоже, "чекисты", нагружая Херша информацией о Вооружённых силах Норвегии, не учли, что он не будет её проверять и полёт его фантазии. В результате у Херша вышли серьёзные ляпы в частностях.

После взрывов на "Северном потоке" в РФ циркулировало много версий, кто это сделал. Называли спецслужбы Великобритании, Польши, США, Норвегии, Украины и ещё кого-то. Михаил Крутихин тогда сказал, что взрывы устроил сам "Газпром", который уже месяц не качал газ в ЕС, и не хотел это делать, а хотел снимать ролики о замерзающей Европе, но не хотел платить штрафы за сорванные контракты. С ним можно полностью согласиться, лишь надо заменить "Газпром" на Кремль. В Госдуме сразу было появились предложения: давайте расследуем, кто взорвал, а заодно и кто приказал строить этот "Северный поток 2", на что из Кремля прозвучало "Заткнитесь". В Госдуме заткнулись. При обилии версий ни одна не была объявлена истинной, и тема со взрывами подозрительно быстро исчезла из российских СМИ. Взорвали, так взорвали, всё тема закрыта.

Так как газовая война проиграна, а "Газпрому" светят огромные штрафы и судебные издержки, обрушение репутации и банкротство, то "чекисты" всполошились и решили, что надо срочно что-то делать. Прежде всего, выбрать какую-то одну версию и стоять на ней до конца. Выбрали комбинацию из Норвегии и США, и попросили старика Херша написать за разумную плату.

Версию Херша разгоняли с 8 февраля до 7 марта, пока "Нью-Йорк таймс" и немецкое "Время" не ввели в оборот версию об "украинском следе". Надо заметить, что 4 марта Олаф Шольц слетал на несколько часов в Вашингтон, где о чём-то поговорил с Джо Байденом за закрытыми дверями и без пресс-конференции. Похоже, они договорить как троллить Кремль "украинским следом", используя его же приёмы.

Статья в "Нью-Йорк таймс" написана полностью в стиле Херша. Анонимные офицеры ЦРУ без всякой конкретики рассказывали об "украинском следе" трём журналистам, двое из которых известны тем, что вхожи в спецслужбы. По словам этих офицеров, которых в статье называют "официальными лицами", взрывы могли осуществить граждане Украины или РФ, или те и другие сообща. Ни те, ни другие не были связаны с правительствами, и действовали по своему усмотрению. Лёгкий намёк на "Русский добровольческий корпус".

Офицеры ЦРУ также пожаловались газете, что украинские партнёры не всегда держат их в курсе своих операций в тылу врага. Притом, что ЦРУ просит их не проводить такие операции в глубине РФ, так как это не улучшит ситуацию на фронте, но может оттолкнуть европейцев от поддержки Украины и способствовать расширению войны. Но украинцы не слушаются и похоже, их правительство, не всегда контролирует партизан. В результате происходят взрывы военных самолётов в Энгельсе и в Саках, крымского моста, а Дарью Дугину взорвали всего на пять недель раньше, чем "Северный поток". На этом основании авторы предполагают, что Дугину и газопровод могли взорвать некие "элементы" украинского правительства. Но ЦРУ пока не располагает доказательствами, что газопровод взорвало украинское правительство, а доверие Байдена к Зеленскому неуклонно растёт. В заключении статьи помещены мнения датского и шведского следователей, что "Северный поток" взорвало не правительство РФ.

Глава ЦРУ отказался комментировать рассказы своих офицеров журналистам, а Джон Кирби на брифинге в Белом доме отправил всех за комментариями в Германию, Данию и Швецию, так как расследования ведут они, а не США.

Немецкая версия "украинского следа", представленная в газете "Время" журналистами четырёх других изданий, изобилует конкретикой. В ней говорится, что в 2022 г. над трассой газопровода, которую никто не охранял, прошло 45 судов с выключенными транспондерами. Методом исключения журналисты вычислили среди них одну яхту из Польши и побывали на её борту. На столе на яхте они обнаружили следы взрывчатки и это стимулировало их копать дальше. Оказалось, яхту осенью арендовали шесть человек со своим капитаном, у которых были фальшивые или подлинные украинские паспорта. Кроме капитана в команду входили женщина-врач, два водолаза и два помощника водолаза. Они на грузовики привезли на яхту 500 кг взрывчатки, заминировали ею и взорвали газопровод, после чего бесследно исчезли. Резюме расследования, – поляки не причём и это могла быть операция под чужим флагом, чтобы подставить Украину.

Правительство Германии попросило всех не считать эту версию окончательной, так как нежурналистское расследование ещё продолжается.

Кремль приветствовал появление в США и Германии "украинской версии", но отнёсся к ней крайне сдержано. Эта версия портит Кремлю всю игру, так как толкает его к обсуждению войны с Украиной, чего ему совсем делать не хочется. При обсуждении неизбежен и вопрос, имела ли Украина право через пять месяцев после широкомасштабного вторжения и отказа РФ вывести войска, взрывать газопровод или нет. Очень неудобный вопрос для Кремля. В особенности, если ответственность за взрыв возьмёт на себя "Русский добровольческий корпус". По этой причине Кремль изначально отказался от украинской версии, несмотря на все соблазны, и заказал Хершу комбинацию из Норвегии и США. Но старина Херш может написать к ней такое продолжение, что "чекисты" будут проклинать тот день, когда обратились к нему.