Гауляйтер Крыма Аксенов создал свою ЧВК: командует ею "правая рука" Пригожина "Мазай"
Гауляйтер оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов создал на полуострове собственную частную военную компанию "Конвой". Группировкой наемников руководит "правая рука" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Константин Пикалов с позывным "Мазай".
Об этом сообщили "Важные истории". Отмечается, что указанное военное подразделение – относительно новое, одноименный канал в телеграмме был создан в ноябре прошлого года. Формально "Конвой" – это БАРС, боевой армейский резерв, а его участники заключают два контракта – один с самим подразделением, а второй – с Министерством обороны РФ.
Собеседник издания, который устроился в ЧВК, когда она только начала формироваться, рассказал, что получал около 200 тыс. рублей в месяц, а командование – 300 тыс. Кроме того, тем, кто прослужит в "Конвое" год, обещают землю "в Крыму или Абхазии". В то время в подразделении было около 300 человек
В материале отметили, что на данный момент позиции "Конвоя" находятся в Херсонской области, а тренировочный полигон ЧВК якобы расположен "в селе Перевальное под Крымом". В его составе есть снайперские подразделения.
Руководитель ЧВК Константин Пикалов ранее курировал "вагнеровцев" в Африке. В российском реестре юрлиц Пикалов значится атаманом казачьего общества "Конвой", которое выступает учредителем "Военно-охранной компании „Конвой", с которой заключают контракты наемники.
Напомним: ранее Россия начала мобилизацию в Крыму – на войну стали забирать пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы. Активисты сопротивления сообщили, что вербовка в ряды вражеской армии проходит в активном режиме, а также рассказали жителям временно оккупированных территорий, как они могут спастись.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– российские оккупанты строят в Крыму новые укрепления. Враг осознает, что освобождение полуострова Вооруженными силами Украины неизбежно, и боится этого;
– в ГУР сообщили, что российские оккупанты создали на временно захваченном ими Крымском полуострове оборонную группировку. Они готовятся к обороне на случай контрнаступления ВСУ.
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