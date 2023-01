Объявление Путиным ''прекращения огня'' на Рождество является информоперацией: в ISW рассказали, что задумали в Кремле

Заявление главы РФ Владимира Путина о том, что российские войска якобы будут соблюдать 36-часовое прекращение огня в период 6-7 января в связи с празднованием православного Рождества, является информационной операцией. Она направлена на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины, против которой страна-агрессор развязала войну.

Кремлевский диктатор не только надеется получить передышку для своих оккупационных войск, но и представить нашу страну, как якобы подавляющую религиозные группы, а себя – как "истинного защитника христианской веры". Об этом говорится в анализе Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Украинские и западные официальные лица, включая президента США Джо Байдена, считают, что Путин добивается 36-часовой паузы для армии РФ, чтобы дать ей возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта.

"Такая пауза несоразмерно пойдет на пользу российским войскам и начнет лишать инициативу Украину. Путин не может разумно ожидать, что Украина выполнит условия этого внезапно объявленного прекращения огня, и, возможно, призвал к нему, чтобы представить ее неуступчивой и не желающей предпринимать необходимые шаги для переговоров. Это преднамеренная информационная тактика, которую ранее использовала Россия", – отметили в ISW.

Аналитики напомнили, что прекращение огня также требует времени для организации и осуществления. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще 14 декабря заверил, что в РФ нет планов прекращения огня на Рождество, поэтому неожиданное заявление российского диктатора от 5 января "вызвало удивление".

"Дата православного Рождества известна веками. Если бы Путин серьезно относился к религиозно мотивированному прекращению огня, у него было бы достаточно времени, чтобы подготовиться к нему. Но то, что он представляет это на религиозной почве, дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, которая изображает Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как истинного защитника христианской веры", – считают эксперты.

Ранее они указывали, что Кремль использовал дискуссии о восточном православии как оружие, чтобы обвинить Киев в угнетении религиозных свобод в Украине. Российские источники недавно узнали о рейдах, проведенных СБУ против связанных с Кремлем церквей и представителей духовенства, а также санкциях в отношении членов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Аналитики подчеркнули, что эти меры не являются попытками подавить религиозные свободы в Украине, а скорее направлены против явно прокремлевских элементов Русской православной церкви, которые материально, политически и духовно поддерживают российскую агрессию против Украины. Поэтому призыв к прекращению огня по явно религиозным мотивам в соответствии с русской православной традицией является подкомпонентом этой информационной операции.

"Внезапное объявление о прекращении огня с Украиной, которое должно было быть согласовано заблаговременно в связи с празднованием Рождества, позволит России представить Украину как нарушающую право верующих отмечать праздник, поскольку боевые действия, вероятно, продолжатся 6 и 7 января. Эта информоперация может поддержать безосновательную версию Кремля о том, что Украина преследует православных христиан и русскоязычных, версию, которую Путин неоднократно выдвигал в качестве оправдания своего незаконного вторжения в Украину в феврале 2022 года", – заявили в ISW.

Также предложенное Путиным прекращение огня поддерживает ложные российские информационные операции о том, что РФ "ведет священную войну против аморального украинского общества" и его "светских западных надзирателей". На самом же деле российские силы подавляют свободу вероисповедания на оккупированной территории Украины с 2014 года, напомнили в Институте изучения войны.

Там отметили, что провоенное информационное пространство российских блогером отреагировало на объявление Путина яростным недовольством. Несколько из них подчеркивали, что российские солдаты вообще не хотят прекращения огня, и что это "бесполезная, пораженческая уловка", которая вряд ли увенчается успехом. Еще один пропагандист использовал открыто геноцидную, бесчеловечную риторику в ответ на прекращение огня и заявил, что войска РФ не хотят компромисса: они "хотят убить каждого человека, одетого в униформу вражеской армии".

"Этот уровень сарказма, исходящий от блогеров, которые, как правило, довольно солидарны с линией Путина в отношении войны, заслуживает внимания и подрывает способность Путина представить Россию как сторону, которая готова вести переговоры. Продолжающаяся его связь с этим сообществом, особенно с теми, кто часто открыто призывает к геноциду, продолжает демонстрировать тот факт, что Путин не решился пойти на компромисс со своими целями в Украине", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко подчеркнул, что Путин заявлением о "рождественском перемирии" хочет перебить в РФ картинку с Макеевкой. Кремль пытается просто отвлечь внимание россиян от "бавовны", которая обернулась для оккупантов сотнями смертей и ранений.

