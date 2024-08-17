ФСБ России открыло уголовное производство против итальянских журналистов из-за сюжета о Судже

Федеральная служба безопасности страны-агрессора возбудила уголовное дело в отношении журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Это группа итальянского вещателя Rai, который первый из зарубежных СМИ сделал и показал телесюжет о захваченном в Курской области городе Судже.

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Об этом сообщили в Rai, показал соответствующие заявления российских силовиков. Как отмечено в них, Траини и Баттистини обвиняют в "пересечении госграницы РФ без действительных документов на право въезда", совершенном "группой лиц".

Где именно, и когда итальянцы нарушили границу России, в ФСБ не уточняют. Однако в Rai заявили, что речь идет о репортаже из Суджи, который Баттистини сделала для вещателя.

МИД РФ уже выразил "решительный протест" послу Италии в России Чечилии Пиччони в связи с "незаконным проникновением на территорию РФ" съемочной группы итальянского вещателя.

Первый репортаж из Суджи показали не только Rai, но и другие ведущие масс-медиа: Reuters, АР, CNN, BBC и другие. И, наверное, россиян разозлил не сам факт съемок, а то, что западные журналисты показали правду. В частности, в разговоре Баттистини с девочкой из РФ та рассказывает, как к ней и другим горожанам относятся "оккупанты" ВСУ. Девочка говорит, что украинцы, в отличие от "защитников РФ", ведут себя по-человечески.

В свою защиту по поводу обвинений РФ Баттистини объясняет, что "до завоеванного Киевом города группа добралась на украинской бронетехнике".

"Мы были в одежде других цветов, чем у военных, и с надписью "пресса", как того требуют международные стандарты. Мы работали как военные журналисты, что предусмотрено Женевской конвенцией", – сказала она.

Такой же точки зрения и Министерство иностранных дел Италии. Там заявили, что "журналистика не является преступлением", а "возможность того, что московские власти отдадут Стефанию Баттистини и Симоне Траини под суд, неприемлема, потому что журналистская деятельность не осуществляется с предварительного разрешения".

Между прочим, вопрос, где и как Траини и Баттистини "незаконно пересекли границу" РФ, действительно интересен. По данным геолокации, итальянская журналистка сейчас находится в Сумах, и снимает милые видео с украинскими защитниками и котятами. Но до репортажа из Суджи Баттистини показывла видео с российскими захватчиками, снятое на захваченных территориях Украины.

В тех видео журналистка объясняла, что такое "мясные штурмы", а оккупанты ей подтверждали – их "бросили на убой".

Как сообщал OBOZ.UA, в сети уже показали, как сейчас выглядит российский город Суджа, ставший известным в начале операции ВСУ в Курщине.

Также напомним: на сообщение о том, что в Судже якобы упал памятник Ленину, сеть отреагировала остроумными мемами.