1-2 октября в Таллинне в рамках Форума Свободной России прошла 5-я Антивоенная конференция. Впечатление она оставила однозначное. Впрочем, об этом в резюме.

Выступали Михаил Лотман ("Я с уважением отношусь к Навальному, но нужно говорить не о "прекрасной России будущего", а о "нормальной России"), Гарри Каспаров (главная черта россиян – имперскость), Александр Морозов (назвал путинизм "развращающим режимом"). Константин Эггерт смотрит на ситуацию пессимистично: на сегодняшний день российское общество привыкло к войне, потому что она не пришла в каждый дом. Ничего драматически не изменилось в плане уровня жизни россиян. Общество в России старается отодвинуть от себя реалии войны, и это полностью устраивает Путина.

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Был там и Алексей Арестович. Что есть гуд. Кто-то должен вести работу и среди россиян, а он, пожалуй, лучшая кандидатура. Алексей в своём стиле занимался психотерапией, поднимал дух, внушал оптимизм и говорил, что у российской оппозиции гигантский потенциал, и она не должна стесняться, что разговаривает по-русски в странах Евросоюза. "В истории России всегда была альтернатива, и одна из них – здесь", – и показал на присутствующих в зале.

В общем, разговоров было много, но, пожалуй, лишь известный врач Андрей Волна, переехавший работать в Украину, высказался по сути: "...постарайтесь, пожалуйста, все свои главные решения соотносить с тем, насколько это может помочь Украине, ведь именно Украина сегодня с оружием в руках борется против Путина, против путинизма, против российского фашизма. Все остальное - вторично, мне кажется, и может обсуждаться даже не публично. Украина обязательно все выдержит и победит. Пожалуйста, помогайте этому".

Об имперскости отдельно

Это определение сейчас активно отвергают многие мои российские френды по Фейсбуку Особенно им досаждает термин имперец! Гм, чует кошка, чьё мясо съела...

Досаждает он потому, что, во-первых, точен и объективен – многие из отторгающих даже не понимают, насколько сами пропитаны имперскостью. Рыба воды не разумеет. Во-вторых, термин насмешливо ироничен и даже уничижителен – в самом деле, не называть же, к примеру, Прилепина с Прохановым империалистами!? Чай не Киплинги и не Сесилы Родсы, обычные русские имперцы. Обидно.

В отличие от Фейсбука, на конференции русское имперство обсуждалось как само собой разумеющееся, и не только Каспаров, а и многие участники дискуссии говорили о том, что жителям России необходимо преодолеть имперскость, перестать воспринимать свою страну, как державу, способную навязывать свои условия остальному миру. Однако возможно ли это без роспуска России? И стоит ли затем собирать ее заново? Насчёт будущего страны сошлись на том, что оно туманно и непредсказуемо.

В общем, хорошие русские хорошо поговорили, приняли хорошую резолюцию, в которой не забыли указать, что в интересах Запада поощрять отток умов из России, чтобы, значит, ослабить путинский режим: "Чем больше квалифицированных, образованных, высокооплачиваемых кадров уедет из России, тем меньше путинское государство получит ресурсов для продолжения войны."

Но сделали разумную оговорку – приветствовать Запад должен лишь хороших русских: "Однако политика истощения ресурсов путинского режима не должна вестись огульно, без оглядки на политические взгляды уезжающих. Условиями для беспрепятственного въезда в страны Свободного мира для россиян должны стать публичное отречение от путинизма, объявление войны преступной и безусловное признание территориальной целостности Украины."

Резюме

Буду краток. В отличие от златоуста и психотерапевта Арестовича, щедро мечущего бисер оптимизма, я пессимист (хотя черт его знает, когда этот Арестович говорит серьезно, а когда иронизирует) и послушав-почитав выступления, лишний раз убедился, что все эти бесконечные разговоры российских релокантов так и останутся разговорами и в практические дела не выльются. В общем, усталое застарелое разочарование.

Гораздо более убедительным кажется мнение известного и все более популярного профессора-экономиста Игоря Липсица, человека чрезвычайно умного, видавшего всякие виды и недавно уволенного из ВШЭ, одним из основателей коей он был. Оно сводится к тому, что никогда эти релоканты в Россию не вернутся, как и эмигранты прошлых волн, никакого участия в формировании будущего страны не примут и влияния на ее судьбу не окажут.