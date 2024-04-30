'Форум Свободной России' анонсировал на 14 мая международную конференцию в Варшаве

"Форум Свободной России" проведет международную конференцию. Мероприятие состоится 14 мая в Варшаве.

Об этом написал в своем ФБ сооснователь Форума Свободной России и Российского комитета действия Иван Тютрин. Тема конференции: "Антипутинская коалиция. Условия победы и ликвидации путинского режима".

"Заочный арест в РФ нас с Гарри Каспаровым, а также еще двух членов Совета ФСР – Евгении Чириковой и Геннадия Гудкова, по обвинениям в создании и поддержке террористической организации, очевидным образом указывает на то, что вскоре Форум свободной России из статуса "нежелательной организации" будет переведён в статус террористической", – пишет Тютрин, комментируя обстановку, на фоне которой пройдет заявленное мероприятие.

"К этому давно шло, мы это понимали, и отчасти этим было вызвано наше прошлогоднее решение ограничить участие в мероприятиях Форума наших активистов из России: уровень безумия российской власти и повышение репрессивности режима не оставляют каких-либо иллюзий", – написал Тютрин.

Несмотря на возрастающее давление Форум Свободной России продолжит работу согласно ранее утвержденным планам. Он по-прежнему будет поддерживать Украину в противостоянии с оккупантами; будет поддерживать российских добровольцев, воюющих в Интернациональном легионе ВСУ; продолжит работу с западным общественным мнением, продвигая расширение санкций против путинского режима. Всем этим вопросам и будет посвящена заявленная конференция. В ней примут участие члены Совета ФСР Гарри Каспаров, Геннадий Гудков, Альфред Кох, Евгения Чирикова, Анастасия Кириленко, Николай Полозов, Евгений Киселев, Владислав Иноземцев, Иван Преображенский, Александр Морозов, Игорь Эйдман, Михаил Крутихин и другие. В числе приглашенных - европейские и американские эксперты и политики.

"Формат будет отличаться от обычных мероприятий Форума: разговор планируется важный и откровенный, поэтому Совет Форума принял решение провести его в закрытом режиме", - пишет Тютрин.

Об итогах мероприятия будет объявлено после конференции на специальном брифинге, на ресурсах ФСР будут опубликованы и документы по итогам мероприятия.