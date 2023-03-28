Физик о перевале Дятлова: 'невидимая сила' вытащила туристов из палаток, но они все могли выжить

Группа Игоря Дятлова, тайна гибели которой до сих пор не дает покоя как фанатам теорий заговоров, так и ученым могла стать жертвой физического явления. Российский ученый предполагает, что они попали в зону, где произошло неожиданное колебание силы земного тяготения.

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Такую теорию высказал физик, кандидат технических наук Герман Ерченко. Он также предположил, что если бы "дятловцы" остались в палатках, они могли бы выжить.

Ерченко изучает термо- и гидродинамику, а также разные аспекты природы гравитации и невесомости тел. Он рассказал о существовании на Земле зон, в которых при определенных условиях может произойти резкое изменение силы тяжести.

"Образуется своеобразный коридор, в котором сила земного тяготения уменьшается", – объяснил ученый.

Он предполагает, что когда произошел естественный феномен, туристы уже находились в палатке и спали, или собирались отойти ко сну и уже были раздеты.

"И тогда "неизвестная сила" начала отрывать их от земли и тянуть в направлении коридора", – рассказал ученый.

Дело в том, что поскольку давление воздуха извне было значительно ниже, чем внутри палатки, туристов "начало выталкивать наружу", будто кто-то пытался вытащить их. Когда они резко оказались за пределами палаток, давление в их телах все еще оставалось высоким и они получили внутренние травмы – в том числе переломы костей.

"Некоторые из туристов умерли мгновенно, другие еще некоторое время оставались живы, но тела, оказавшись за пределами палатки, так и остались висеть в воздухе", – предполагает Ерченко.

Физик считает, что для таких трагических последствий было достаточно, чтобы естественный феномен длился всего несколько минут. За это время их могло отбросить от палатки даже на 1-1,5 километра.

"Они вылетали по одному или группам из палатки, разлетались по склону и в лесу. Падая в снег с высоты, не имея возможности защитить себя, они получали травмы искажавших их лица", – добавляет Ерченко.

Физик также предполагает, что если бы туристы не выбрались из крепко закрепленной на земле палатки, возможно, они остались бы живы.

По его словам, подобные события не редкость на этой территории. Люди, скот и дикие животные гибнут подобным образом с тревожной регулярностью. Но расследовать феномен сложно из-за того, что непонятно, как именно и когда он возникает.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об одном из последних фото группы Дятлова накануне гибели.

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