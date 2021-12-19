Финский залив покрыли загадочные ледяные шары. Фото и видео необычного явления

В российском Санкт-Петербурге заметили тысячи необычных ледяных шаров на Финском заливе. Кроме берегов РФ он также омывает Финляндию и Эстонию.

Фото явления опубликовали в одной из групп в соцсетях. Автор сравнил эти сферы со снежками, которые выглядели так, будто кто-то набросал их на поверхность воды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В комментариях пользователи объяснили, что это довольно редкое погодное явление. Шары образовались из смеси кристаллов льда и воды под влиянием течения и сильного ветра. Такое возможно только в определенных условиях – когда температура воздуха близка к нулю градусов по Цельсию.

Обычно такие "снежки" на воде возникают тогда, когда погодные условия резко меняются. Это обеспечивает быстрый переход воды из жидкого в твердое агрегатное состояние, благодаря чему и формируются эти сферы.

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