Я никогда не принимал наркотики, но неоднократно беседовал с наркоманами об их ощущениях. Те из них, кто сохранил способность к рефлексии, говорят, что мир становится чем-то похожим на сновидение – тебя окружают туманные образы, несущие радость или угрозу, реальность и миражи смешиваются и переходят друг в друга, причинно-следственные связи нарушаются и подчиняются твоей воле. В этом мире нет четких границ, нет определенных ответов, нет четкости, а есть мерцающий туман.

Наши властители ведут, вроде бы, здоровый образ жизни, но их мир — это мир наркомана. Его позитивно окрашенные концепты — традиционные ценности, русский мир и прочее — не имеют никаких дефиниций и никак не могут быть верифицированы. Впрочем, здесь они опираются на опыт великих предшественников — соборность, например, тоже что-то большое и хорошее, противостоящее всему плохому.

Угрозы, которые, по идее, должны быть более конкретны — отрицательные эмоции обычно более конкретны, чем положительные — тоже отражают их внутренний мир и не связаны с реальностью. Вот Патрушев говорит о возможности силового ответа на угрозы нашему суверенитету и территориальной целостности. Кто им угрожает? Какую территорию хочет захватить агрессивный блок НАТО, какими силами и как именно мы им дадим отпор? Может ли кто-нибудь в здравом уме поверить в планируемое вторжение "солдат НАТО"?

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Но политические решения, которые уже сделали нашу жизнь много хуже и опаснее, которые ставят крест на будущем нашей страны и вполне могут привести к настоящей большой войне принимаются именно на базе этих смутных фантазий десяти-пятнадцати человек.

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