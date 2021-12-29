Если пару заседаний Прокуратура еще валяла дурака, говорила про "злостные и многочисленные отсутствия маркировок" и "издевательски мелкий шрифт на сайте", то сегодня все маски были сброшены.

Мемориал* ликвидирован не по каким-либо формальным придиркам. Они прекрасно понимали, насколько все это нелепо звучало.

Вот она, истинная причина, озвученная безликим прокурорским мундиром:

"Правозащитное общество Мемориал* спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства"

Что это означает?

А то, что в наступающем 2022 году репрессии развернутся по полной программе. Сколько пройдет времени от "посадим всех ярких оппозиционеров" до операции "зайдем в каждую дверь" – вопрос, видимо, сугубо технический.

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Вектор ясен – "лживый образ СССР" будет постепенно возвращаться к жизни, но его новое воплощение будет строить не коммунистическая партия и политбюро, а чекистское политбюро, лишенные всякой нравственности и ответственности за будущее народов России.

А это значит, что никакого пломбира по семь копеек не будет, и тем более – освоения космоса и фундаментальной науки. Фанатов СССР и всех остальных граждан России ждет произвол, безграничное обогащение верхушки, тотальная слежка, бесконечные пытки в тюрьмах и отделах полиции, и неизбежное нарастание кризиса в экономике и социальной сфере.

Осталась только одна мелочь: этот несчастный памятник жертвам политических репрессий на проспекте Сахарова все еще стоит.

P.S. Ликвидация Мемориала* — личная трагедия для меня, ведь 30 лет назад мы создавали его с небольшой группой единомышленников. Но сегодня нас много. Дело Мемориала* будет продолжено, о жертвах репрессий прошлого и настоящего никто не забудет.