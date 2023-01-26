'F-16 – один из лучших истребителей в мире': на росТВ заскучали из-за подготовки авиационного 'Рамштайна-9'. Видео

На российском телевидении заговорили об авиационной обороне Украины. Пропагандисты с нетерпением ждут встречу в формате "Рамштайна-9", на которой будет рассматриваться этот вопрос. В частности, на заседании планируются переговоры по поставкам в Украину истребителей F-16. И в РФ показали вой страх по этому поводу.

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Перспектива получения Украиной F-16 вызвала уныние на "Геббельс-TV". Там призвали серьезно относиться и готовиться к поставкам таких самолетов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Танковая тема отходит на второй план. На первый выходит авиационная. Почему украинцы больше всего просят многофункциональный истребитель F-16. Говорят, что это разработки 70-80-х годов, "да мы его запросто, да все сожжем, и так далее, и тому подобное..." Вообще-то вот F-16 – это один из самых удачных летных истребителей мира. По большому счету, он задал мировой стандарт легкого истребителя. Мало того, что их сделано совершенно немысленное количество единиц, приближающееся к 6 тысячам, состоит на вооружении десятков стран и сам по себе представляет очень серьезного противника", – заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок.

Они призвали власти готовиться к новому вооружению Украины.

"Вот к этому надо готовиться, а не закидывать там друг друга шапками, потому что нам противостоит самое современное западное вооружение. И вот недооценивать это – это значит вести вредоносные разговоры. Противник – серьезный, вооружение современное, к этому надо готовиться со всем напряжением своих сил и имеющихся возможностей", – добавил Ходаренок.

Отметим, следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14 февраля. На ней будут рассматриваться вопросы обеспечения ВСУ западной боевой авиацией.

Как известно, американская корпорация Lockheed Martin, которая выпускает истребители F-16, заявила о готовности нарастить производство этих самолетов. Их будут поставлять третьим странам, чтобы они могли передать Вооруженным силам Украины свои F-16, необходимые нашему государству для защиты воздушного пространства от атак РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, в случае если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Также посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, поддержат решение союзников о передаче украинской армии истребителей F-16.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул на то, что работа по передаче партнерами Украине боевых самолетов уже началась. В частности, речь идет об истребителях F-16.

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