Вы представляете? – до них дошло! Американцы чешут репу и признаются: "Мы недооценили игры Путина. Он играл вдолгую!" Кто бы мог подумать? Плешивый бандит засел в Кремле с 2000 года, взорвал дома, проутюжил Чечню, выступил с программной речью в Мюнхене, где назвал распад СССР "геополитической катастрофой", сунулся в Грузию, аннексировал Крым, вторгся в Украину – а годы шли и шли, а он все никуда не уходил.

Никак, вдолгую играл. И все не отходит от стола в этом политическом казино, чертяка языкастый, все продолжает повышать ставки! Уже даже несменяемая фрау Меркель выкатилась прочь, Жака Ширака вместе с королевой Елизаветой вынесли, уже Берлускони двинул кони, а этот - какой-то бесконечный карлик!

Вы будете смеяться, но европейцы тоже доперли. Шарль Мишель аж пропотел от осознания суровой реальности: "Европейский Союз стоит перед самым большим вызовом безопасности со времен Второй мировой войны. Если европейские страны не окажут достаточной помощи Украине для остановки России, то станут следующими" - написал он в своей колонке для французского издания La Libre. И заключил: "Мы должны подготовиться в плане обороны и переходить в режим военной экономики!" Ох уж этот "опыт – сын ошибок трудных", как отягощает внезапная вспышка очевидности!

А в это время на горизонте проявляется еще одно тяжелое разочарование: всей своей мощью на Красной площади, демонстрируя косую сажень в плечах, разворачивается могучий русский фашизм. С флагами и зигами, с криками "Ура!" и скандированием "Путин – Россия!" Это нео-большевистский вождь собирает полчища совков-зомбаков под свои мясные знамена. В отличие от наивных европейцев, он свою путиномику на военные рельсы уже год как переставил. Конечно, ничего нового его ВПК не производит, зато восстанавливает совковую рухлядь и тотчас отправляет на фронт. Постсоветского хлама много, при Хрущеве и Брежневе наклепали столько, что можно три Украины металлоломом завалить – еще и на Польшу останется. А уж двуногих организмов – однозначно больше, чем у Киева. Они тупые, их не жалко. Орда варваров готова идти на прожарку с голыми руками, завоевывая оружие в рукопашных схватках. Получил трофейный автомат? – молодец. Пакетировался? – тоже герой, родственникам пельменей отвалят, парту в школе твоим именем назовут, пионеры будут ей честь отдавать, и пыльным знаменем трясти, пуская сопли в почетном карауле. Чем не честь? Не было бы войны – сдох бы в астральных битвах с чертями зелеными, а тут Путин тебе героическую дорогу указал: в Украину, с НАТО воевать.

Запад пока еще топчется рядом с мыслью, которая кажется ему чересчур радикальной и почти бесчеловечной: неужели в России весь народ – фашист? И как такое могло получиться? На Западе пока еще не понимают, что это – не совсем народ, точнее – совсем не народ, что в России образовалась общность криминальных отбросов, сформированных в результате многовековой отрицательной селекции. И что именно эта общность, как большая банда во главе с непререкаемым авторитетом, сегодня готова пойти на большую войну. Выйти из условной подворотни со своим варварским дубьем и понестись по европейским закоулочкам, убивая и насилуя. И что остановить их можно и нужно только на дальних подступах, потому что, если подпустить ближе – они могут подпалить весь европейский дом. Но ничего. Ракеты прилетят – быстро убедят.

А еще Запад смущенно розовеет от мысли, что уже впустил в свой дом нео-большевистскую "пятую колонну" - всех этих "советских этнических сволочей", которые постанывают от портретов Путина и ностальгируют по "совку" вдалеке от родины, увлеченно грызя баварские колбаски, и демонстрируя непреодолимость ментальной пропасти, что пролегла между ними и европейцами. Живя десятилетиями в Германии и других странах, колбасные совки так и не отбросили красный хвост большевизма. Но одно дело – этническое наследие, от которого тошнит, от него никуда не деться. А совсем другое – то, что Европа умудрилась впустить в себя десятки тысяч спящих агентов – всех этих беглецов от путинского призыва, с липовыми кейсами "протестных активистов", услужливо составленных юристами навальнистами. Это они бредят маниловской идеей прекрасной России Будущего, это они устроили фантастическую явку по всему миру на фашистское мероприятие, где всем сплоченным коллективом и переучредили гибридного Сталина XXI века. Плешивый черт даже улыбнулся и поблагодарил. Наверняка и баблишка отсыпал всем этим Волковым, Кацам, Шульманам да Юлькам Навальным. Хорошо ведь отработали, черти! Пусть расслабятся и послушают, как на Красной площади их альтернативные кандидаты поют рашистский гимн вместе с Путиным. Красиво поют!

Польша и Германия создают коалицию для поставок бронетехники Украине. "Это часть усилий по созданию нового потенциала, рассчитанного на будущее, на период, который ждет Украину в течение нескольких следующих лет", - пояснил министр обороны Германии Писториус. Помимо этого, Польша и Германия примут участие в создании военной группировки быстрого реагирования, которая будет призвана отразить возможную атаку на страны Евросоюза. Надежда на помощь от США улетучилась – пора ворочаться самим. Дядя Сэм оказался каким-то полусонным сквалыгой, застрявшим в дверях нерешительности. "Мы больше не можем рассчитывать на других или зависеть от результатов выборов в США или где-либо еще!" - заламывает руки Шарль Мишель, цепенея от ужаса. Потому что тень экзистенциальной битвы пацанвы с изнеженной буржуазией уже наползает на европейский горизонт. Это год назад мятежный Пригожин смутил массы своим изречением "если деревня попала в блудняк" и попер на Москву в поисках царской справедливости… Теперь от подзаборного романтизма не осталось и следа: вся пацанская рать в едином порыве машет триколором и мечет зиги, готовясь разорвать пасть НАТОвскому льву. Украина – пробный плацдарм для первых побед. Закалив морды под ударами врага, заострив когти в рукопашных и заточив клыки, орда криминальных дикарей пойдет вперед, сметая мясом редуты изнеженных геев Запада. А перепуганное население Эстонии, Литвы и Латвии останется только додушить корнями традиционных ценностей.

Реальным пацанам нечего терять, кроме своих наручников. Приобретут же они бабло и скрепные трофеи. Глубинарии всех зон, соединяйтесь! Путин в хату, замес в радость, смерть в сладость!