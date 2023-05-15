'Это взаимная выгода': в Кремле отреагировали на заявление Макрона, что РФ стала вассалом Китая

В Кремле прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая. Там это возразили и заявили о "взаимной выгоде".

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Такое заявление сделал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Об этом сообщают российские пропагандисты.

"Наши отношения с Китаем имеют характер стратегического, особого партнерства, и это не связано с какой-либо зависимостью кого-то. Это учет взаимных интересов, это взаимная выгода, это близость мировоззрения по международным делам, это совместное неприятие попыток диктата, навязывание какой-то чужого мнения по развитию наших стран", – сказал он.

Стоит отметить, что Макрон высказал мнение о том, что Россия оказалась в зависимости от Китая и "утратила критически важную для нее свободу рук в Балтийском море" из-за своих действий, что привело к принятию Швецией и Финляндией решения вступить в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский отправился во Францию, где его уже должны встретить премьер-министр Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна. Уже в понедельник Зеленский встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Напомним, в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский посетил Рим, где получил аудиенцию у Папы Франциска после встреч с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. "Договорились об оружии и ПВО", – подвел итоги поездки в Рим Зеленский.

Утром воскресенья он прибыл в Берлин, где встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Зеленский призвал канцлера Германии поддержать усилия нескольких союзников Киева по доставке истребителей для отражения российского вторжения и заверил, что Украина "не нападает на российскую территорию", ведь у украинской армии нет ни времени, ни сил, ни оружия, ни, главное, желания для такого нападения. Все, что интересует Украину, – это освобождение своих территорий.