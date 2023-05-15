Макрон: Россия геополитически уже проиграла эту войну и становится вассалом Китая

Россия "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая. РФ также утратила контроль в Балтийском море из-за своих действий.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал европейские страны не останавливаться в оказании военной помощи Украине.

Макрон высказал мнение о том, что Россия оказалась в зависимости от Китая и "потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море" из-за своих действий, что привело к принятию Швецией и Финляндией решения вступить в НАТО.

"Еще два года назад такое невозможно было и представить, а сегодня это уже геополитическое поражение", – сказал президент Франции.

В своих высказываниях Макрон подчеркнул, что "победить в войне Россию в военном плане не получится", и что Европа должна оказать помощь Украине, как в подготовке контрнаступления, так и в вопросе о гарантиях безопасности на будущих переговорах.

"Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространятся на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко", – сказал Макрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский отправился во Францию, где его уже должны встретить премьер-министр Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна. Уже в понедельник Зеленский встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Напомним, в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский посетил Рим, где получил аудиенцию у Папы Франциска после встреч с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. "Договорились об оружии и ПВО", – подвел итоги поездки в Рим Зеленский.

Утром воскресенья он прибыл в Берлин, где встретился федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Зеленский призвал канцлера Германии поддержать усилия нескольких союзников Киева по доставке истребителей для отражения российского вторжения и заверил, что Украина "не нападает на российскую территорию", ведь у украинской армии нет ни времени, ни сил, ни оружия, ни, главное, желания для такого нападения. Все, что интересует Украину – это освобождение своих территорий.