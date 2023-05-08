'Это ужасно': в Кремле возмутились из-за заявления Буданова об убийствах россиян и заговорили о 'священном 9 мая'

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова об убийствах россиян. Он возмутился и назвал заявление главы ГУР МО "ужасным".

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Об этом сообщают пропагандистские СМИ. "Это ужасное заявление подтверждает правильность решения Владимира Путина начать специальную военную операцию", – сказал Песков.

Он добавил, что Москва "очень будет внимательно отслеживать реакцию ЕС и США на слова Буданова".

Песков также отметил, что " РФ решительно осуждает подобные заявления", а российские спецслужбы на этом фоне будут делать все, что должны.

Кроме того, спикер диктатора убежден, что в Украине якобы много людей, для которых день победы 9 мая является "святым, священным днем".

Напомним, Буданов отказался подтверждать или опровергать информацию о якобы причастности украинских спецслужб к ликвидации российских пропагандистов. Однако заверил, что мы будем "убивать россиян где угодно в мире до полной победы Украины".

В День памяти и примирения 8 мая он подчеркнул, что победа в войне, которую в нашей стране развязала Россия, будет за Украиной.

"Русская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Потому что ни одна армия мира не преодолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско! Слава Украинским Героям всех поколений! Слава Украине!" – резюмировал Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, национальный антитеррористический комитет РФ 3 апреля заявил, что ликвидация пропагандиста Владлена Татарского якобы была спланирована украинскими спецслужбами. Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где воин проводил мероприятие, в ведомстве назвали "терактом".

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