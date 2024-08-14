"Это тоже старое видео?" У россиян истерика из-за украинского репортажа из Суджи. Фото и видео

В России бурно восприняли репортаж украинских журналистов из города Суджа Курской области страны-агрессора. Многих жителей РФ возмутило, что практически одновременно с этим командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов и некоторые другие росисточники утверждали, что ВСУ "не контролируют" Суджу.

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Telegram-каналы противника активно делились кадрами украинского репортажа из Суджи. Напомним: этот город 14 августа посетила съемочная группа ТСН.

Читатели российских Telegram-каналов и даже некоторые "военкоры" задались вопросом, что на самом деле происходит в регионе.

Один из популярных пропагандистов и волонтер оккупационных войск оправдался: мол, власти Курщины не заявляли, что Суджа находится под ВС РФ. Хотя соответствующие заявления делал Алексей Кондратьев – доверенное лицо кандидата в губернаторы Алексея Смирнова.

"Доверенное лицо – это не представитель власти Курской области... Что касается самого заявления, то нам остается только ждать, что сегодня доверенное лицо появится в центре Суджи вместе с журналистами, которые написали о ее освобождении", – возмутился пропагандист.

"Не надо тут паники. ВВ сейчас поможет палестинским детям и потом за Суджу возьмется, если ничего не отвлечет опять", "Так а х*ли если почти все бабки [разворовывали] 20 лет из страны, одна показуха была. Вот результат – слабая армия", – пишут россияне в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что Силы обороны завершили операцию по поиску и уничтожению противника в городе Суджа. Также в Курской области с начала суток было взято в плен более 100 российских военных.

– Украинские журналисты в сюжете, снятом в Судже, показали сожженную колонну российской техники, которая двигалась в направлении украинской границы, и местных жителей, которые рассказывают, что российские власти их оставили на произвол судьбы.

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