'Это тайный агент Киева': россиянин в Сочи 'спалил' местонахождение ПВО. Видео

Россиянин обнародовал видео работы ПВО в Сочи во время взрывов утром 14 октября. На опубликованных кадрах четко видно, откуда вылетает ракета зенитного ракетного комплекса, из-за чего автора ролика окрестили "агентом Киева".

Видео, "засветившее" одну из позиций российской ПВО, мгнвенно разлетелось по соцсетям. Оно показывает, как из точки в прибрежной зоне Сочи в сторону моря вылетает ракета ЗРК (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Видео дня

"Сбила что-то", – прокомментировал россиянин.

Украинцы в сети поблагодарили его за видео и окрестили "агентом Киева".

"Это наш тайный агент Киева. Снимает, чтобы прилетело", "Благодарим", "Шпион", "Украинская шпионская сеть в действии", "Россиянам снимать позиции российской ПВО строга разрешено", – шутят они.

Некоторые также возмутились, что страна-агрессор размещает свои ЗРК непосредственно в жилых кварталах: "Тупо в жилом массиве, ничего нового", "А что же это они ставят ПВО в жилых районах, прикрываются ими, выходит".

Один из пользоватей заметил, что видео был снято в Адлере (микрорайон Сочи), а позиция ПВО располагалась на территории железнодорожного вокзала.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу жители Сочи пожаловались на череду громких взрывов, после которых в части Адлера пропал свет. Российские пропагандисты заявили о работе ПВО.

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