'Это просто бред': Путин заявил, что не планирует воевать с НАТО, об Украине когда-то говорил то же самое

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 27 марта, сделал ряд заявлений. В частности, он заверил что РФ якобы не собирается воевать с НАТО. "Это просто бред", – сказал глава Кремля.

Его заявления цитировали российские пропагандистские СМИ. Путин также назвал "полной чушью" заявления, что Россия будет нападать на Европу. По его словам, "зря сателлиты США опасаются".

"Слова о возможном нападении (РФ – Ред.) на Польшу, Прибалтику и Чехию – это способ обмануть население стран", – выдал диктатор.

При этом Путин подверг критике Североатлантический альянс. Глава РФ сказал, что НАТО — Североатлантический блок, но он "лезет даже в Азию и Латинскую Америку".

Он также заявил, что у России якобы нет никаких агрессивных намерений, а в ходе так называемой "спецоперации" она "защищает своих людей, проживающих на ее исторических территориях".

Виноватой в начале полномасштабного вторжения он попытался выставить Украину, заявив, что "Россию после восьми лет обмана с Минскими соглашениями просто вынудили перейти к другой форме защиты своих интересов".

Напомним, что ранее Путин заявил, что Россия якобы не имеет никаких глобальных территориальных притязаний. Планов направлять свои войска в Польшу или Латвию у нынешнего Кремля тоже нет, потому что это был бы "глобальный конфликт".

Как сообщал OBOZ.UA, 19 декабря 2013 года глава РФ Владимир Путин точно так же говорил о том, что он якобы не собирается вводить войска в Украину. Тогда подобное предположение он назвал "полной ерундой", однако уже вскоре российские войска оказались в Крыму и на Донбассе.

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