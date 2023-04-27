'Это что происходит?' В РФ телеканал назвал российских военных боевиками: у россиян истерика. Видео

В стране-агрессоре России ни дня не проходит без курьезов. На этот раз российские пропагандисты назвали военных путинской армии боевиками.

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Поэтому у россиян началась истерика. Ответное видео опубликовал Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Так, российский телеканал "IZ.RU", основателем которого является правительство Российской Федерации, в среду во время эфира пустил бегущую строку с последними новостями. Одна из них была о последнем обмене пленными между Украиной и Россией. Именно в этом контексте российские военные и были названы боевиками.

"В результате переговоров из украинского плена возвращены 40 российских боевиков", – было написано на экране на языке оригинала.

"Да, бл…, ребята, канал "Известия". […] Скажите, пожалуйста, это что происходит? Российские боевики, оказывается", – заявил на видео возмущенный россиянин, которому омрачило мозг кремлевской пропагандой.

Напомним, российского оппозиционера Илью Яшина приговорили к 8,5 годам лишения свободы за "фейки" о путинской армии. Он заявлял об убийствах оккупантами мирных жителей во время оккупации Бучи на Киевщине.

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