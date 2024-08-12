Есть значительные повреждения: появились спутниковые фото газоизмерительной станции 'Суджа'

Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области РФ подверглась разрушениям в течение 9-11 августа. Там фактически полностью разрушен одно из административных строений и одна из площадок с оборудованием, хотя в "Газпроме" утверждают, что продолжают прокачку газа через станцию в Европу в полном объеме.

Видео дня

Повреждения на ГИС "Суджа" были зафиксированы спутниковыми фото, которые обнародовало "Радио Свобода". Судя по снимкам, часть разрушений появилась между 9 и 10 августа, другая часть – между 10 и 11 августа.

В частности, на фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных строений станции, а также одна из площадок, на которой установлено измеряющее оборудование.

При этом утром 12 августа российский "Газпром" заявил, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме.

Как отмечает "Радио Свобода", международный пункт пропуска "Суджа", разрушенный в первый день наступления на Курскую область, охранялся солдатами-срочниками, десятки из которых были взяты в плен Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа в РФ на совещании с диктатором Путиным официально признали потерю контроля над 28 населенными пунктами Курской области. Глубина проникновения украинских войск – 12 км, ширина – 40 км, всего ими взято около 480 кв. км.

Сам Путин признал вторжение и заявил, что армия РФ пытается "выбить противника". Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!