Есть только один путь: Профессор Лебединский рассказал, что может остановить Путина

Марина Лисничук
Новости России
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Есть только один путь: Профессор Лебединский рассказал, что может остановить Путина
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Главу РФ Путина, который развязал открытую войну против Украины, на пути осуществления целей может остановить только смерть. Причем не только его, а всей политической верхушки страны-агрессора.

Такое убеждение в интервью УНИАН высказал российский артист, композитор Профессор Лебединский (Алексей Лебединский). Он также известный оппозиционер, выступающий с критикой путинского режима.

"Только хорошо продуманная спецоперация спецслужбами всего мира по уничтожению верхушки России. По физическому устранению. С немедленной заменой на альтернативу – любого российского политика, у которого, по крайней мере, с головой нормально", – ответил россиянин на вопрос, "что же остановит Путина?".

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Он подчеркнул, что сам лично не верит в падение путинского режима. При этом очень надеется, что лидера Кремля "убьет кто-нибудь из своих".

По словам оппозиционера, вокруг главы РФ действительно много людей, которые "потеряли на этом его нападении огромные состояния", а некоторые и все. Поэтому ликвидацию путинского режима Профессор Лебединский называет лучшим путем, чтобы "остановить весь этот кошмар".

Вместе с тем он говорит, что сейчас вряд ли есть кто-то достойный, кто может взять власть в РФ в свои руки.

"Того же Навального, которого люди любят как борца, пожертвовавшего свободой, не подпустят к Кремлю. Там сидит слишком много людей, которые скажут: "Да, мы тебя выпустим, мы тебе – выборы", но не дадут ему их выиграть, к примеру", – считает Лебединский.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, который до 2014-го был послом США в России, считает, что Путин не стремится останавливать войну против Украины. По его словам, главе Кремля все равно на количество жертв с обеих сторон.

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