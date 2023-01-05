Есть два варианта денацификации России, мягкий не сработает, – Яковенко

Сегодняшняя Россия во многом сходна с нацистской Германией и нуждается в денацификации. Для этого должно быть выполнено одно из двух условий: оккупация России или развал Российской Федерации.

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При этом вариант "мягкой денацификации" не принесет желаемого результата. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

Как убежден оппозиционер, режим Владимира Путина в России является фашистским тоталитарным режимом, во многом напоминающим режим Адольфа Гитлера в Германии. Как Германия после Второй мировой войны, Россия сегодня также нуждается в денацификации.

Вместе с тем Яковенко напомнил, что денацификация Германии была принудительной и проходила в условиях оккупации. "У меня вопрос: кто будет оккупировать Россию?" – спросил он и добавил, что Украина явно не ставит перед собой такой задачи.

Отвечая на вопрос, сработает ли "мягкая денацификация", когда просто прекратится кремлевская пропаганда, оппозиционер заверил, что нет.

"Мягкая денацификация – это жареный лед. Мы видели, во что эта мягкая денацификация превратилась в Венгрии, где к власти пришел откровенный фашист Орбан. Мы видели, во что мягкая денацификация превратилась в Австрии, где избирают нацистов. Это все от лукавого".

По мнению Яковенко, одним из вариантов эффективной денацификации России является ее развал, поскольку, оставаясь в своих границах, в своем прежнем статусе, она будет порождать "имперство", которое, в свою очередь, является источником фашистской идеологии.

"Вариант развала России очень тяжелый, и он будет проводиться не демократическими либеральными руками. Его реализуют сами подельники режима", – добавил он.

Полную версию интервью с Игорем Яковенко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что страна-агрессор Россия должна пройти процесс денацификации и добавил, что война против Украины – это война всех россиян. В том же интервью OBOZREVATEL Игорь Яковенко согласился с первым тезисом посла, но в отношении второго подчеркнул, что политик не должен делать подобных заявлений.