Военный поход армии Вагнера на Москву остается загадкой в ​​том смысле, кто, кроме Евгения Пригожина, мог его организовать и спланировать. До сих пор остаётся огромное количество открытых вопросов о том, были ли готовы идти до конца Пригожин и те, кто его поддерживал, кто эти, казалось бы, обладающие огромным влиянием люди, которые осмелились выступить против Путина, или это была просто инсценировка путча с некоторыми другими целями.

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Многое станет яснее, когда будет ответ: где конкретно сейчас находится Евгений Пригожин. Первый вопрос, если Пригожин действительно думал о нападении на Владимира Путина, обеспечил ли он ранее безопасность для членов своей семьи - то есть своей матери, которую очень уважает, жены и троих детей (двух дочерей и сына). Известно, что сын сейчас служит в армии Вагнера в Сирии, поэтому у него есть относительная защита. А вот насчёт двух дочерей, жены и матери точной информации нет. Если они остались в Петербурге, то всё происходящее может пахнуть огромным фарсом. Если кто-то пойдет против Путина, то он должен рассчитывать на то, что может пострадать не только он сам, но и его ближайшие родственники. Глава Вагнера прекрасно это знал. Он бы никогда не ввязался в смертельную борьбу с Кремлём (даже если всегда позиционировал свою борьбу только с Шойгу и Герасимовым), чтобы оставить на произвол судьбы своих самых родных и близких людей. Это абсолютно ясно.

Если члены семьи остались в России, то "государственный переворот" может быть манипуляцией. Если жена, две дочери и мать покинули РФ в последний момент, то "марш справедливости на Москву" действительно был серьёзным проектом смены власти в Кремле. В таком случае остаётся вопрос, как Пригожин может незаметно перебраться из Ростова-на-Дону куда-то, чтобы спрятаться. Ехать прямо к белорусской границе было бы актом самоубийства. Спрятаться где-то на территории РФ даже при высоких покровителях, когда тебя ищет вся ФСБ - миссия - невыполнимая. Тогда единственный вариант для Пригожина - попытаться добраться до государственной границы. Ближе всего будет Грузия. Можно даже выехать на Черноморское побережье и попытаться покинуть акваторию РФ морем, хотя будьте уверенными, что там всё хорошо под контролем пограничной службы.

Ехать на машине напрямую до границы с Грузией дольше, но легче пересечь, конечно, нелегально. Но даже эти сценарии оказываются не слишком серьезными. Но других то почти и нет. Понятно, что ехать он будет не на внедорожниках, а на какой-нибудь неприметной старой машине, да и то колонной максимум в две машины. Так что все мы понимаем, что Евгений Пригожин не может просто физически исчезнуть, как в каком-то магическом шоу. На самом деле может, если его ликвидируют и спрячут где-нибудь останки.

Известно, что все военнослужащие, принимавшие участие в походе на Москву, амнистированы и могут заключать контракты с Минобороны. Якобы Пригожин пообещал выплатить по 50 миллионов рублей членам семей пилотов российского самолета и семи вертолетов, сбитых армией Вагнера при наступлении на Москву. Погибло 39 летчиков и сопровождающих лиц, что противоречит заявлению Пригожина о том, что в ходе боевых действий вагнеровцев во время движения на Москву не было пролито ни одной капли русской крови. Также весьма сомнительное соглашение Пригожина с Кремлём, где были учтены его интересы и пожелания Владимира Путина. Хотя они двое знакомы с начала девяностых годов прошлого века, в эпоху бандитского Петербурга, когда Путин и Пригожин заработали свои первые миллионы, нынешнее напряжение между этими двумя людьми не знает границ.

С одной стороны, Путин не привык получать ультиматумы от подчинённых, а с другой стороны, он прекрасно понимает аргумент силы. В любом случае, Россия в серьёзной беде и на грани краха, а в Москве оказалось много гнилого. Беспорядки в России ослабили Путина таким образом, что это может помочь Украине в контрнаступлении против российских войск на её территории и принести пользу соседним странам. Введение чрезвычайного положения, разрушение дорог и другой транспортной инфраструктуры, как и быстрое строительство траншей показывают большую степень паники, охватившей Кремль, а также бегство Путина из Москвы в безопасное место.

"Запад с нетерпением ждет возможности уничтожить российскую гражданскую инфраструктуру и убить русских. Вот почему Запад затеял это всё! - промямил известный российский пропагандист Владимир Соловьев, вытирая слезы с глаз. Но, как и Путин, он показал свою трусость и слабость. Российский президент бежал на самолете из Москвы, которую ему предстояло защищать от наступающих вагнеровцев, а Соловьев не решился покончить жизнь самоубийством как российская медийная икона, которая всегда призывала нацию к борьбе и жертвам, и тем самым могла дать мощный сигнал обществу о своём несогласии с ходом катастрофических событий. Стало ясно, что Путин и Соловьев слишком дорожат своей жизнью, а их призывы к россиянам отдать жизнь за матушку-Россию — не что иное, как обман и провокация.

Президент Украины Владимир Зеленский провел серию телефонных разговоров с западными партнёрами – президентом США Байденом, премьер-министром Канады Трюдо и президентом Польши Дудой, где обсудил, могут ли последние события в РФ повлиять на ход войны в Украине, а также ситуацию с безопасностью в регионе. Чем дольше длится российская агрессия, тем больше деградация в самой России. В РФ сформировалась группа недовольных руководством Путина первых лиц силовых структур, чиновников и олигархов, решивших показать, что их намерения серьёзны, а также что у них есть возможность создать условия для начала перехода власти, который может быть добровольным или принудительным. Многие люди в России были рады встрече с "Вагнеровцами" и приносили им еду и воду. Однако не только они помогали наёмникам. Слабость России очевидна для многих, и теперь попытки захватить власть будут только усиливаться, так как при малейшем кризисе российский диктатор Владимир Путин моментально исчезает, отказываясь брать на себя ответственность и искать решения.

Хаотизация и анархия будут только расти в России. Единственным рациональным сценарием, гарантирующим предсказуемость для всех, является чёткая передача власти в РФ, обязательная смена путинской элиты. Россия в очередной раз показала, что не готова к дипломатическому решению вопроса войны. Киев не видит смысла в переговорах с Москвой, потому что Владимир Путин уже постепенно теряет власть.