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Александр Левченко
Александр Левченко
Историк, дипломат

Блог | Если семья Пригожина не выехала из России, то всё может быть похоже на фарс

Если семья Пригожина не выехала из России, то всё может быть похоже на фарс

Военный поход армии Вагнера на Москву остается загадкой в ​​том смысле, кто, кроме Евгения Пригожина, мог его организовать и спланировать. До сих пор остаётся огромное количество открытых вопросов о том, были ли готовы идти до конца Пригожин и те, кто его поддерживал, кто эти, казалось бы, обладающие огромным влиянием люди, которые осмелились выступить против Путина, или это была просто инсценировка путча с некоторыми другими целями.

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Многое станет яснее, когда будет ответ: где конкретно сейчас находится Евгений Пригожин. Первый вопрос, если Пригожин действительно думал о нападении на Владимира Путина, обеспечил ли он ранее безопасность для членов своей семьи - то есть своей матери, которую очень уважает, жены и троих детей (двух дочерей и сына). Известно, что сын сейчас служит в армии Вагнера в Сирии, поэтому у него есть относительная защита. А вот насчёт двух дочерей, жены и матери точной информации нет. Если они остались в Петербурге, то всё происходящее может пахнуть огромным фарсом. Если кто-то пойдет против Путина, то он должен рассчитывать на то, что может пострадать не только он сам, но и его ближайшие родственники. Глава Вагнера прекрасно это знал. Он бы никогда не ввязался в смертельную борьбу с Кремлём (даже если всегда позиционировал свою борьбу только с Шойгу и Герасимовым), чтобы оставить на произвол судьбы своих самых родных и близких людей. Это абсолютно ясно.

Если члены семьи остались в России, то "государственный переворот" может быть манипуляцией. Если жена, две дочери и мать покинули РФ в последний момент, то "марш справедливости на Москву" действительно был серьёзным проектом смены власти в Кремле. В таком случае остаётся вопрос, как Пригожин может незаметно перебраться из Ростова-на-Дону куда-то, чтобы спрятаться. Ехать прямо к белорусской границе было бы актом самоубийства. Спрятаться где-то на территории РФ даже при высоких покровителях, когда тебя ищет вся ФСБ - миссия - невыполнимая. Тогда единственный вариант для Пригожина - попытаться добраться до государственной границы. Ближе всего будет Грузия. Можно даже выехать на Черноморское побережье и попытаться покинуть акваторию РФ морем, хотя будьте уверенными, что там всё хорошо под контролем пограничной службы.

Ехать на машине напрямую до границы с Грузией дольше, но легче пересечь, конечно, нелегально. Но даже эти сценарии оказываются не слишком серьезными. Но других то почти и нет. Понятно, что ехать он будет не на внедорожниках, а на какой-нибудь неприметной старой машине, да и то колонной максимум в две машины. Так что все мы понимаем, что Евгений Пригожин не может просто физически исчезнуть, как в каком-то магическом шоу. На самом деле может, если его ликвидируют и спрячут где-нибудь останки.

Известно, что все военнослужащие, принимавшие участие в походе на Москву, амнистированы и могут заключать контракты с Минобороны. Якобы Пригожин пообещал выплатить по 50 миллионов рублей членам семей пилотов российского самолета и семи вертолетов, сбитых армией Вагнера при наступлении на Москву. Погибло 39 летчиков и сопровождающих лиц, что противоречит заявлению Пригожина о том, что в ходе боевых действий вагнеровцев во время движения на Москву не было пролито ни одной капли русской крови. Также весьма сомнительное соглашение Пригожина с Кремлём, где были учтены его интересы и пожелания Владимира Путина. Хотя они двое знакомы с начала девяностых годов прошлого века, в эпоху бандитского Петербурга, когда Путин и Пригожин заработали свои первые миллионы, нынешнее напряжение между этими двумя людьми не знает границ.

С одной стороны, Путин не привык получать ультиматумы от подчинённых, а с другой стороны, он прекрасно понимает аргумент силы. В любом случае, Россия в серьёзной беде и на грани краха, а в Москве оказалось много гнилого. Беспорядки в России ослабили Путина таким образом, что это может помочь Украине в контрнаступлении против российских войск на её территории и принести пользу соседним странам. Введение чрезвычайного положения, разрушение дорог и другой транспортной инфраструктуры, как и быстрое строительство траншей показывают большую степень паники, охватившей Кремль, а также бегство Путина из Москвы в безопасное место.

"Запад с нетерпением ждет возможности уничтожить российскую гражданскую инфраструктуру и убить русских. Вот почему Запад затеял это всё! - промямил известный российский пропагандист Владимир Соловьев, вытирая слезы с глаз. Но, как и Путин, он показал свою трусость и слабость. Российский президент бежал на самолете из Москвы, которую ему предстояло защищать от наступающих вагнеровцев, а Соловьев не решился покончить жизнь самоубийством как российская медийная икона, которая всегда призывала нацию к борьбе и жертвам, и тем самым могла дать мощный сигнал обществу о своём несогласии с ходом катастрофических событий. Стало ясно, что Путин и Соловьев слишком дорожат своей жизнью, а их призывы к россиянам отдать жизнь за матушку-Россию — не что иное, как обман и провокация.

Президент Украины Владимир Зеленский провел серию телефонных разговоров с западными партнёрами – президентом США Байденом, премьер-министром Канады Трюдо и президентом Польши Дудой, где обсудил, могут ли последние события в РФ повлиять на ход войны в Украине, а также ситуацию с безопасностью в регионе. Чем дольше длится российская агрессия, тем больше деградация в самой России. В РФ сформировалась группа недовольных руководством Путина первых лиц силовых структур, чиновников и олигархов, решивших показать, что их намерения серьёзны, а также что у них есть возможность создать условия для начала перехода власти, который может быть добровольным или принудительным. Многие люди в России были рады встрече с "Вагнеровцами" и приносили им еду и воду. Однако не только они помогали наёмникам. Слабость России очевидна для многих, и теперь попытки захватить власть будут только усиливаться, так как при малейшем кризисе российский диктатор Владимир Путин моментально исчезает, отказываясь брать на себя ответственность и искать решения.

Хаотизация и анархия будут только расти в России. Единственным рациональным сценарием, гарантирующим предсказуемость для всех, является чёткая передача власти в РФ, обязательная смена путинской элиты. Россия в очередной раз показала, что не готова к дипломатическому решению вопроса войны. Киев не видит смысла в переговорах с Москвой, потому что Владимир Путин уже постепенно теряет власть.

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