Если Навальный умрет, Путину ничего не грозит, – Полозов

Президент РФ Владимир Путин имеет личный мотив для преследования оппозиционера Алексея Навального. Если Навальный умрет, серьезных санкций против РФ не последует.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Николай Полозов. "Я думаю, что здесь есть определенный личный мотив. Не умерев в результате отравления и разоблачив своих отравителей, Навальный бросил прямой вызов Путину. Здесь прослеживается довольно изуверская логика: раз тогда не удалось заморить, значит, сейчас получится", – заметил он.

В этом контексте правозащитник заметил, что к подобным действиям главу Кремля подталкивает безнаказанность за предыдущие преступления. "Это демонстрация превосходства над всеми остальными. Да, он может это сделать. И что ему будет? В очередной раз погрозят пальчиком?"

"Мы видим, что после событий 2014 года путинский режим перешел множество красных линий. Переход каждой линии – это расширение окна Овертона, где можно делать большее зло, чем делалось до этого. Раньше это приходилось делать с оглядкой, а сейчас зачем стесняться?" – сказал Полозов.

По его оценкам, даже смерть Навального, если она случится, не станет поводом для введения против России жестких санкций, например, к отключению от финансовой системы SWIFT и нефтяному эмбарго.

"Учитывая и без того замороженные внешнеполитические отношения, последние события, связанные с высылкой российских дипломатов из разных стран и взаимно из России, я не думаю, что на текущий момент существуют какие-то эффективные, но не радикальные рычаги воздействия на российскую власть. Тем более что в любой критической ситуации режим бросается к красной кнопке, начинает судорожно истерить возле нее и говорить: сейчас я всех тут разбомблю", – пояснил правозащитник.

Как писал OBOZREVATEL, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Соединенных Штатах рассматривают варианты наказания для РФ, если Алексей Навальный умрет в тюрьме.