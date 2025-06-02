"Еще не красная линия, нет?" Россияне устроили истерику из-за прибытия своей делегации в Стамбул после ударов СБУ по стратегической авиации

В понедельник, 2 июня, делегация страны-агрессора России собралась в Стамбуле принять участие во втором раунде переговоров с Украиной по урегулированию войны. Это вызвало возмущение у граждан РФ: они призвали не говорить о мире, а "разносить" Киев и его партнеров после того, как накануне украинские дроны сожгли десятки самолетов на российских авиабазах.

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Россияне припомнили обещания своего диктатора о "трех днях "СВО", а также "красных линиях". Циничные высказывания с угрозами они писали под новостью о переговорном процессе в пропагандистском Telegram-канале.

"Пустая трата времени. Идти до победы!", "Трехдневная была бы, если как штаты ковровыми еб*нуть с мирняком и прочим", "Еще не красная линия, не!", "Лучше Киев разнести", "Удар по элементам сил ядерного сдерживания, а у нас дискотека со свиданием не в слепую", – высказывались граждане государства-террориста.

Их соотечественники на этом фоне вспомнили об "Орешнике" и заорали о необходимости ударов "по Банковой".

Некоторые назвали переговоры "цирком", "бессмысленная трата времени", потому что якобы это "другая сторона не хочет мира". После унижения для России в виде атаки на авиацию, они призывали Кремль "довести начатое до конца".

"Понятие Украина и украинский должны быть уничтожены и выписаны из истории, дабы это дерьмо не проросло опять, в то, что наблюдаем сейчас", – высказался россиянин.

Напомним, что встреча делегаций Украины и России в Стамбуле стартует в 13:00 в понедельник, 2 июня, во дворце Чираган. Российская делегация прибыла в турецкий город еще вечером 1 июня, когда на четырех авиабазах на территории РФ догорали самолеты стратегической авиации. Российские переговорщики заверили, что операция Службы безопасности Украины "Паутина" не сорвала встречу, а глава делегации Владимир Мединский даже указал, что прилетел в Стамбул "с хорошим настроением".

Как сообщал OBOZ.UA, в Иркутской области России устроили "облавы" на фуры после феерической операции СБУ. По предварительным данным, по меньшей мере 13 самолетов были уничтожены полностью ударами беспилотников, которые запускались с грузовиков. Всего известно о поражении 41 самолета авиации ВС РФ.

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