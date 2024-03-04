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Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, перебралась в Россию и назвала ее "по-настоящему свободной"

Марина Лисничук
Мир
3 минуты
4,4 т.
Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, перебралась в Россию и назвала ее 'по-настоящему свободной'

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала жить в Россию. В то же время гражданство политик, которая запомнилась танцем с диктатором Владимиром Путиным, менять не будет.

Об этом сообщило издание DW, цитируя новость российского пропагандистского госСМИ по итогам выступления австрийки на полях так называемого молодежного фестиваля 3 марта. Мероприятие, которое в России называют "Всемирным фестивалем молодежи", проводится по указу диктатора Владимира Путина.

"Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", – высказалась Кнайсль на одной из лекций.

Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, перебралась в Россию и назвала ее "по-настоящему свободной"

По ее словам, она уже "присмотрела одно место на востоке РФ, где хотела бы построить дом", чтобы остаться там жить, поскольку не считает себя городской жительницей.

Вместе с тем экс-глава МИД Австрии заявила, что не планирует оформлять российский паспорт, считая, что права и обязанности, предоставляемые гражданством, должны быть связаны только с одной страной.

"Гражданство нельзя просто так взять и поменять. И если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два – это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми", – сравнимая Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, перебралась в Россию и назвала ее "по-настоящему свободной"

По данным СМИ, в августе 2023 года австрийка сняла дом в селе Петрушово Рязанской области РФ. В прошлом же она некое время жила в Зайберсдорфе в Нижней Австрии, где вела маленькое фермерское хозяйство.

Американская газета The Washington Post в июле 2022 года опубликовала статью, в которой сообщила, что бывший министр иностранных дел Австрии покинула свою страну из-за угроз. В тот же день сама Кнайсль в одном из комментариев в соцсети Х (бывший Twitter) разъяснила, что выехала из Австрии еще в сентябре 2020-го года из-за "постоянных нападок". В конце мая 2022-го стало известно, что Кнайсль отказалась от должности в совете директоров российского госконцерна "Роснефти", которую занимала около года.

Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, перебралась в Россию и назвала ее "по-настоящему свободной"

Отметим, что Карин Кнайсль родилась в 1965 году в Вене, училась в Венском университете, занимала должность главы МИД Австрии с 2017 по 2019 годы. Австрийцы критиковали ее за то, что она продолжала работать в "Роснефти", несмотря на войну России против Украины.

В августе 2018 года 53-летняя Кнайсль вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На свадьбу она пригласила главу РФ Владимира Путина: тот привез с собой "казаков", подарил паре картину с деревенскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой. Тогда она говорила СМИ, мол, "спонтанно" пригласила на праздник коллег из правительства и кремлевского лидера, находившегося в то время с визитом в Австрии.

Издание Der Spiegel 17 июня 2023-го сообщило, что экс-министр стала руководителем центра GORKI Санкт-Петербургского государственного университета, позиционирующего себя как "Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России".

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2022 года Карин Кнайсль опубликовала скандальный пост в поддержку России, которая уже вела полномасштабную войну против Украины. Российского диктатора Путина она сравнила с Лениным, а европейских политиков – с "унижающимися перед ним сельчанами".

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