Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, перебралась в Россию и назвала ее 'по-настоящему свободной'

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала жить в Россию. В то же время гражданство политик, которая запомнилась танцем с диктатором Владимиром Путиным, менять не будет.

Об этом сообщило издание DW, цитируя новость российского пропагандистского госСМИ по итогам выступления австрийки на полях так называемого молодежного фестиваля 3 марта. Мероприятие, которое в России называют "Всемирным фестивалем молодежи", проводится по указу диктатора Владимира Путина.

"Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", – высказалась Кнайсль на одной из лекций.

По ее словам, она уже "присмотрела одно место на востоке РФ, где хотела бы построить дом", чтобы остаться там жить, поскольку не считает себя городской жительницей.

Вместе с тем экс-глава МИД Австрии заявила, что не планирует оформлять российский паспорт, считая, что права и обязанности, предоставляемые гражданством, должны быть связаны только с одной страной.

"Гражданство нельзя просто так взять и поменять. И если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два – это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми", – сравнимая Кнайсль.

По данным СМИ, в августе 2023 года австрийка сняла дом в селе Петрушово Рязанской области РФ. В прошлом же она некое время жила в Зайберсдорфе в Нижней Австрии, где вела маленькое фермерское хозяйство.

Американская газета The Washington Post в июле 2022 года опубликовала статью, в которой сообщила, что бывший министр иностранных дел Австрии покинула свою страну из-за угроз. В тот же день сама Кнайсль в одном из комментариев в соцсети Х (бывший Twitter) разъяснила, что выехала из Австрии еще в сентябре 2020-го года из-за "постоянных нападок". В конце мая 2022-го стало известно, что Кнайсль отказалась от должности в совете директоров российского госконцерна "Роснефти", которую занимала около года.

Отметим, что Карин Кнайсль родилась в 1965 году в Вене, училась в Венском университете, занимала должность главы МИД Австрии с 2017 по 2019 годы. Австрийцы критиковали ее за то, что она продолжала работать в "Роснефти", несмотря на войну России против Украины.

В августе 2018 года 53-летняя Кнайсль вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На свадьбу она пригласила главу РФ Владимира Путина: тот привез с собой "казаков", подарил паре картину с деревенскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой. Тогда она говорила СМИ, мол, "спонтанно" пригласила на праздник коллег из правительства и кремлевского лидера, находившегося в то время с визитом в Австрии.

Издание Der Spiegel 17 июня 2023-го сообщило, что экс-министр стала руководителем центра GORKI Санкт-Петербургского государственного университета, позиционирующего себя как "Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России".

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2022 года Карин Кнайсль опубликовала скандальный пост в поддержку России, которая уже вела полномасштабную войну против Украины. Российского диктатора Путина она сравнила с Лениным, а европейских политиков – с "унижающимися перед ним сельчанами".

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