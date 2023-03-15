8 марта телеканал Sky News выпустил расследование о возможных поставках из Ирана в Россию крупной партии боеприпасов. По версии издания, речь может идти о 100 миллионах патронов и 300 тысячах артиллерийских снарядов, переправленных по Каспийскому морю. По словам источника Sky News, боеприпасы были предназначены для автоматов, винтовок, а также ракетных и артиллерийских установок. Кроме этого, партия включала в себя каски и бронежилеты, пишет СЕРА.

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Подобные сообщения не должны удивлять. Еще в декабре прошлого года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что отношения России и Ирана превратились в полноценное оборонное партнерство, которое можно расценивать как глобальную угрозу. По его словам, Москва и Тегеран оказывают друг другу беспрецедентную военную поддержку, а также рассматривают возможность совместного производства боевых беспилотников.

На самом деле, сближение двух диктатур началось еще до полномасштабного вторжения России в Украину. После убийства в январе 2020 года в результате авиаудара США генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани российский МИД разразился гневными заявлениями о том, что "этот шаг США лежит вне каких-либо правовых рамок".

Православные радикалы с телеканала "Царьград" провозгласили Сулеймани и его боевиков "иранскими героями", сражающимися "против слуг грядущего антихриста — оккупантов Святой Земли и их заокеанских кураторов". Российские военные хвалили Сулеймани за его эффективную "гибридную" войну против США на территории Ирака, а также взращивание "Хезболлы" и спасение режима Башара Асада в Сирии. Словом, подобную реакцию трудно назвать иначе, чем "диктаторской солидарностью".

Теперь, на фоне российско-украинской войны, сотрудничество двух стран стало намного теснее. В начале марта эксперты одного из влиятельных аналитических центров России клуба "Валдай" опубликовали статью, посвященную "российско-иранским отношениям в новых условиях". В ней отмечается, что на данный момент серьезно активизировалось сотрудничество между Москвой и Тегераном в энергетической и нефтегазовой сферах.

В частности, прорабатываются вопросы разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Ирана, строительства магистральных газопроводов, реализации СПГ-проектов, операций с природным газом и так далее. Кроме этого, в статье говорится, что союзниками изучаются планы создания совместных предприятий в области машиностроения и авиастроения, а также судостроения, железнодорожного транспорта и фармацевтики.

Нетрудно заметить, что все перечисленные отрасли в России наиболее всего пострадали из-за западных санкций. Одно из самых известных государственных СМИ России, газета "Известия" в конце лета прошлого года признавала, что с января по август российские автозаводы выпустили на 64,2% меньше легковых автомобилей, чем за семь месяцев 2021 года. Выпуск грузовиков снизился на 20,1%, микроавтобусов — на 41,9%, а автобусов — на 10,2%. Издание отмечает, что в начале весны было приостановлено производство автомобилей Volkswagen, Skoda, Nissan, Toyota, Hyundai, BMW, Ford и многих других. Большинство производственных площадок этих автокомпаний по-прежнему не работают.

На этом фоне с самого начала вторжения в Украину опыт Ирана привлекал внимание российских чиновников и СМИ. В ведущих изданиях страны публиковались статьи о том, как Тегеран десятилетиями выживал под санкциями, с обязательными комментариями на тему того, как его опыт можно использовать в России. Отдельное внимание уделялось способам обхода санкций с помощью сети подставных компаний.

В прошлом году действительно произошла активизация энергетического сотрудничества России и Ирана. Еще в начале 2022 года Россия открыла кредит на 1,4 миллиарда долларов для строительства в Иране тепловой электростанции "Сирик". В июле российская компания "Газпром" и Иранская национальная нефтяная корпорация подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, результатом которого стала разработка проектов, оцениваемых в 40 миллиардов долларов.

Они включают в себя разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс, а также участие российской стороны в эксплуатации месторождения Южный Парс. Также речь шла о разработке шести нефтяных месторождений и строительстве экспортных газопроводов. Российские СМИ отмечают, что для Москвы особый интерес представляет схема, по которой российские углеводородные ресурсы могут поступать в Иран через Азербайджан, а затем – на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тем не менее, эксперты Центра Карнеги отмечают, что сотрудничество с Ираном может лишь ограниченно помочь Москве. По их оценкам, товарооборот с Тегераном составляет менее 1% от общего объема внешней торговли России. К тому же даже лояльные Кремлю эксперты не скрывают, что дела в области авиа- и машиностроения у Ирана обстоят не лучшим образом. К примеру, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в интервью правительственной "Российской газете" признает, что авиакомпании Ирана считаются одними из самых небезопасных в мире – со старыми самолетами и без запчастей. После ужесточения санкций в 2018 году сделки на покупку Тегераном западных самолетов были остановлены, и ситуация стала еще хуже.

Способы обхода финансовых санкций, используемые в Иране, тоже весьма трудоемки и зачастую невыгодны. Сажин отмечает, что на обход санкций в банковской системе тратится до 25 миллиардов долларов в год. Платежи проводятся через цепочку из 10–15 банков в разных странах, но каждая транзакция отнимает средства, а цены на некоторые продукты, по его словам, взлетели на 300%. Инфляция составляет свыше 40% в год.

С ним солидарны и эксперты Центра Карнеги, отмечающие, что гражданская авиация Исламской республики уже много лет находится в кризисе, а потому не сможет спасти российскую авиаиндустрию. По их словам, схожая ситуация наблюдается с иранскими автомобилями, которые в массе своей представлены старыми моделями французского автопрома. К тому же Москве не стоит рассчитывать на помощь Ирана в модернизации неразвитой инфраструктуры при строительстве коридора "Север-Юг", который должен соединить Россию через Каспий и Иран с Персидским заливом и Индийским океаном. Вместе с тем эксперты Центра Карнеги полагают, что заменить им традиционные логистические маршруты, которые Россия использовала до войны, практически нереально.

Также аналитики напоминают, что несмотря на желание Москвы "возглавить антиколониальную борьбу глобального Юга против западного ига", в Иране по-прежнему распространен образ России как колониальной силы, стремящейся к контролю над местными ресурсами. Соцопросы показывают, что рейтинг одобрения действий России в иранском обществе обвалился после начала вторжения.

В качестве еще одного способа обхода санкций Москва рассматривает создание нового Банка развития БРИКС и пула валютных резервов, что следует из разработанных российскими аналитическими центрами предложений. Однако сами разработчики признают, что реализация этого сценария может привести к усложнению принятия решений и невозможности достижения консенсуса внутри пятерки БРИКС.

Словом, похоже, что со временем российские власти придут к тому же неутешительному выводу, что и их новый "ближайший партнер" Иран: негативное воздействие санкций можно смягчить, но невозможно нейтрализовать.