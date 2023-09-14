'Единственный шанс преодолеть технологическую отсталость': миллиардер Дерипаска предложил России попросить деньги у Африки

В России считают, что в страну следует привлекать инвесторов из стран Африки и других "дружественных" государств. Это якобы поможет решить проблему технологической отсталости и увеличить объем ВВП в три раза.

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Об этом в интервью росСМИ заявил миллиардер Олег Дерипаска, владелец группы ГАЗ и крупнейшего в России производителя алюминия "Русал". По его мнению, единственным способом ускорить технологическое развитие экономики являются инвестиции.

Но российскому бизнесу, считает Дерипаска, трудно вкладывать деньги, поскольку кредиты слишком дороги из-за высокой ставки ЦБ, а к тому же "образ будущего размыт".

"К сожалению, в России недостаточно на сегодняшний день капитала, поэтому он так дорог. Во-вторых, очень высокие риски. Мы сильно разбалансировали систему последние 12 лет. Для нас единственный шанс — это привлечь сюда инвесторов — китайских, индийских, индонезийских, из той же Африки", — предложил бизнесмен. Он добавил, что "притащить за уши" невозможно, но они придут, как только завершится конфликт в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, активы Дерипаски были арестованы еще в первой половине 2022 года и часть передана в АРМА, в частности, Глуховский карьер. Но уже в октябре 2022 года АРМА после конкурсных процедур передало это имущество компании "Бластко", контролируемой украинским бизнесменом Александром Ярославским, другом Дерипаски.

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