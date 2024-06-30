В Foreign Affairs вышла статья Михаила Зыгаря, в которой он пишет следующее:

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"По словам одного бизнесмена, имеющего тесные связи с Кремлем, Путина не удовлетворит победа на северо-востоке Украины. Единственный результат, который его устроит, - это взятие Киева. Путин чувствует особую, почти мистическую связь с украинской столицей, которую он считает колыбелью русской цивилизации. Путин особенно любит Киево-Печерскую лавру, старинный православный монастырь, где он провел почти все время во время своего последнего официального визита в город в 2013 году. В Лавре покоятся несколько почитаемых русских святых и исторических деятелей, в том числе императорский премьер-министр Петр Столыпин, которым Путин глубоко восхищается. Путин даже заказал статую Столыпина, которая теперь стоит возле Кремля. Его желание сохранить Лавру может объяснить, почему Россия не подвергает Киев интенсивным бомбардировкам, как другие украинские города. (Новый министр обороны России, глубоко религиозный Андрей Белоусов, также питает сильную привязанность к Лавре)".

Несмотря на спорный тезис об интенсивности бомбардировок Киева, околорелигиозная каша в головах этих военных преступников действительно оказывает влияние на их решения. И чем дальше, тем сильнее.