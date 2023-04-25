Дятловцы наблюдали свою смерть и бросились наутек, когда уже стало поздно: теория блоггера

В гибели группы туристов, возглавляемой Игорем Дятловым в 1959 году, вероятно, не было совсем ничего мистического, сверхъестественного или криминального. Все девять туристов могли стать жертвами редкого, но вполне природного феномена – шаровой молнии.

Видео дня

Такую теорию озвучил блогер Найджел Эванс на одном из форумов, посвященных гибели дятловцев. Он считает, что подобная теория полностью вписывается в характер травм, полученных туристами.

Эванс предполагает, что дятловцы видели шаровую молнию и наблюдали за ней через фотоаппарат, установленный на импровизированной треноге и, вероятно, даже пытались сфотографировать. Чего они не учли, это то, что по определенным причинам шаровая молния двинется к ним.

Теорию с шаровой молнией подтверждают и свидетельства представителей местной народности манси, которые говорили, что в дни гибели дятловцев видели в горах "золотые шары". Вокруг этих шаров даже была сформирована теория о причастности инопланетян, но никаких других "внеземных" доказательств не существовало.

Другие туристы, путешествовавшие по этим местам, также писали, что видели огни в небе.

"Правдоподобно, что группа сбежала из палатки из-за появления шаровой молнии, которая подошла очень близко к палатке и повисла там, растопив снег под ней и создав горячую точку", – заявил Эванс.

Под горячей точкой он подразумевает тот факт, что вокруг места ночевки дятловцев растаял снег, хотя вокруг он лежал, как и прежде.

Пытаясь избежать молнии, дятловцы сбежали в лесополосу в 1500 метрах от палатки, где разожгли костер.

Впоследствии двух из них – Юрия Дорошенко и Григория Кривонищенко – убила молния (обычная или шаровая), которая попала в дерево, когда они срезали там ветки для огня. Блогер предполагает, что это объяснило бы то, что у дятловцев, обнаруженных рядом с деревом, обгорела одежда и волосы, а также были зафиксированы значительные ожоги. Само дерево также пострадало от удара молнии.

Еще четверо туристов – Александр Колеватов, Людмила Дубинина, Семен Золотарев и Николай Тибо-Бриньоль – стали жертвами взрыва, нанесенного ударом молнии, и усиленного оврагом. Эванс предполагает, что удар молнии в овраг попал близко к логову, где скрывалась часть туристов. В результате произошло резкое испарение значительного количества воды из ручья, снега и льда, ведь удары молнии положительной полярности могут производить до 300 000 ампер и поднимать температуру окружающей среды до чрезвычайного уровня в тысячи градусов. Форма оврага лишь усилила силу взрыва, создав ударную волну, отбросившую туристов на 6-10 метров.

Это привело к получению травм, которые затем идентифицировались следователями как полученные вследствие удара тупым предметом. В документах говорилось, что характер травм похож на автомобильную аварию или баротравму.

Трое уцелевших, но пострадавших членов группы – Игорь Дятлов, Зоя Колмогорова и Рустем Слободин – пытались вернуться в палатку, но им помешали сугробы и сильный ветер. Дятлов, вероятно, также возвращался к погибшим Дорошенко и Кривонищенко, чтобы взять их одежду и спасти оставшихся в живых.

Офицер милиции Лев Иванов, проводивший официальное расследование в 1959 году, склонялся к теории огненного шара".

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об одном из последних фото группы Дятлова накануне гибели.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.