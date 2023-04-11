Дятловцев убили манси? Расследователи объяснили, почему это было идеально для 'советов'

Одной из версий по делу о гибели девяти туристов-дятловцев на горе Холатчахль в Северном Урале было убийство, совершенное представителями народности манси в отместку за осквернение их религиозных символов или попадание туристов на запретную территорию. Несмотря на то, что особых доказательств для этой версии не было, она идеально вписывалась в политику "советов".

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К такому выводу пришли расследователи Теодора Хаджийска и Игорь Павлов. Версию о причастности к гибели туристов представителей Манси рассматривал петербургский следователь Евгений Буянов.

Он отмечал, что неподалеку от места, где остановились дятловцы, находился мансийский чум (переносное жилье, что-то вроде палатки). Кроме того, тропа к чуму проходила всего в 60 метрах от перевала.

По мнению следователей, в пользу версии об убийству свидетельствовало, что представители манси опытные охотники, умеющие убивать и способные скрывать собственные следы. Это объяснило бы, почему на месте трагедии не было других следов, кроме оставленных туристами.

Следователи также предполагали, что поскольку манси считают эти горы своими охотничьими угодьями, они могли воспринять как личное, то, что туристы зашли на их территорию.

Дятловцы также могли нечаянно проявить неуважение к святым местам манси – таинственными камнями и языческими молитвенниками, которые были расположены по всему Северному Уралу.

Такое развитие события с намеком на религиозный характер убийства вполне устраивало советских прокуроров-атеистов.

Эта теория также идеально вписывалась в атеистическую политику власти в СССР, которая пыталась искоренить религию из жизни советских людей.

Несколько молодых охотников-манси были арестованы и допрошены в марте 1959 года. Однако уже к концу месяца следователи, вероятно, получили отмашку, поскольку версия с манси была резко свернута.

Хаджийска и Павлов отмечали, что версия с манси показывала непонимание следователями народности манси и желании привлечь их к ответственности несмотря на отсутствие доказательств.

По мнению расследователей, учитывая, что манси были столь искусными охотниками, они могли бы сделать так, чтобы тела дятловцев просто исчезли в горах, если бы, конечно, они были причастны к преступлению.

Также непонятно, почему бы манси не унесли с собой вещи погибших, которые впоследствии можно было обменять.

Не вписывается в реальность и версия об осквернении, поскольку в районе горы, где находилась стоянка дятловцев, нет никаких священных мест.

"Эта теория основывалась на дезинформации о том, где находятся значимые для манси ритуальные объекты и места, полном непонимании того, как манси исповедуют свою религию, а также на желании иметь политически корректную гипотезу в атеистическом обществе. Было бы очень удобно иметь еще один пример того, как религия может влиять на сознание и какие преступления можно пойти во имя фальшивых идолов", – написали расследователи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о версии гибели туристов на перевале Дятлова, способной объяснить все.

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