Дятловцев могла убить 'живая' лавина: им просто катострофически не повезло

Причиной гибели туристической группы Игоря Дятлова, трагедия с которой произошла в феврале 1959 года на горе Холатчахль, мог стать один единственный напуганный олень, бежавший от опасности. Несмотря на наивность такой теории, она вписывается в картину произошедшего с туристами.

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Версию с оленем в первый раз озвучил исследователь Александр Константинов. По его словам, в те годы на Северном Урале существовала немногочисленная популяция дикого северного оленя, а также многотысячные стада домашних северных оленей.

По данным по уголовному делу о гибели дятловцев, зимой 1958-59 годов в тех краях погибло много домашних оленей в основном из-за болезни, а также из-за хищников (волки и росомахи), численность которых той зимой была относительно большой.

Именно одно из таких нападений хищников могло вспугнуть стадо оленей, что впоследствии могло привести к трагедии.

Константинов объясняет, что напуганный олень не бежит куда бы то ни было, а пытается идти по оленьему следу. Если дятловцы поставили свою палатку на пути, олень мог нечаянно налететь на нее и наделать беды. А значит, туристы погибли просто из-за нелепого стечения обстоятельство и неудачи. Произошедшее на перевале исследователь назвал "живой" лавиной.

Полученные дятловцами травмы полностью вписываются в версию о том, что олень споткнулся и упал на палатку со спящими туристами. Он мог нанести им значительные травмы, ведь вес взрослого оленя достигает 200 кг.

И, что существенно, участник поисковой группы, нашедшей палатку дятловцев, мастер спорта по туризму Моисей Аксельрод, тоже подозревал, что что-то обрушилось на палатку, хоть и не говорил об олене.

"Мне кажется: то, что обрушилось на палатку ночью, очень похоже на лавину. Но никаких ее следов, не говоря уже о лавинном выносе, не было", – заявлял он.

Константинов отмечает, что туристы лежали в палатке рядом, поскольку так было проще согреться, так что достаточно было одного оленя, который нанес бы травмы многим.

Он предполагает, что олень споткнулся о снежную яму или зацепился за оставленные носилки и упал на дятловцев Золотарева и Дубинину, которые лежали у торцевой стенки палатки. Именно поэтому у лежащего на боку Золотарева было сломано 5 правых ребер, а у Дубининой, которая лежала на спине – 4 правых и 6 левых ребер. Расследователь предполагает, что асимметрия ее травм как раз объясняется тем, что часть удара пришлась на Золотарева.

После падения олень попытался быстро подняться на ноги, отбросил Колмогорову и нанес черепно-мозговые травмы Слободину и Тибо-Бриньолю, которые оказались под его ногами: у них зафиксирован перелом черепа, вдавления и кровоизлияния.

Другие же дятловцы в этот момент проснулись и пытались панически убежать, осознавая, что что-то большое атаковало их палатку и оставаться в ней опасно.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал другую версию гибели дятловцев, которая объясняла все странности той трагедии.

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