Кстати, такие же развлечения, но в меньших масштабах, Путин обустроил в еще одном дворце, расположенном во временно оккупированном у Украины Крыму.

Находится он на территории бывшего спецкомплекса КГБ СССР, который позднее был выкуплен олигархом из бывшего Днепропетровска Игорем Коломойским. Однако в 2014 году после аннексии Крыма он был захвачен ФСБ РФ и перешел в его собственность. По аналогии с дворцом в Геленджике, в дворце Путина в Крыму есть собственная церковь, ледовый стадион и спортивный комплекс с борцовским залом. А также любимая Путиным аквадискотека.

Недалеко от мегадворца в Геленджике, о котором писалось в предыдущей части, раскинулась путинской "дача" в Сочи - "Бочаров Ручей" — дача (летняя резиденция) Президента Российской Федерации. Расположена в одноименной лесопарковой долине в микрорайоне Новый Сочи Центрального района города Сочи Краснодарского края. В резиденции построена точная копия президентского кабинета из другой резиденции, "Ново-Огарево". Там есть причал для яхт, большой бассейн, личная церковь и две вертолетных площадки. Именно там, по всей видимости, Путину пришла идея постройки дворца под Геленжиком, ведь между ними всего 250 км. И пока многие россияне живут без крова над головой, ютясь в аварийных бараках и справляя нужду в деревянный домиках с дырой, типа сортир, у их президента есть даже нелюбимые особняки.

Одним из таких является дворец "Янтарь" на Балтийском море у города Пионерский, Калининградской области, который возвели по старинным чертежам дачи первого рейхсканцлера Германии Отто фон Бисмарка, находившуюся на этом же месте, которую, в свою очередь, бесхозяйственностью довело до полной разрухи и успешно уничтожило Министерство обороны РФ. Там даже променад с причалом для яхт длинной 1,5 км по этому случаю построили на побережье.

Здание дворца – четыре этажа. На первом – просторный холл с мраморным полом оформлен в теплых солнечных тонах, интерьер включает элементы позолоты. Хрустальные люстры и светильники, мягкие ковры. Здесь расположены зал приемов и холл, а также лобби-бар. Есть также буфет, кухня (с хранилищами на 10 тонн товаров), зал для журналистов и обеденный зал на 22 места.

На каждом этаже находится гостиница из 16 номеров (в зеркальном отражении — два крыла по 8 номеров). Четыре номера для ВИП-персон, а остальные – люксы. Левое крыло – президентское, а рядом зал Совета Безопасности.

По флангам резиденции – зеленые башенки для охраны. Глубоко под землей обустроен надежный бункер для президента, в случае ядерной войны, что говорит просто о маниакальности заказчика, ведь какая ядерная война в Калининградской области, находящуюся со всех сторон в окружении стран НАТО.

В здании дворца есть простые души с программным обеспечением, солярий, швейцарские души с гидромассажем, душ Виши, турецкая баня, русские бани, паровая сауна с ледяным колодцем, джакузи. В комплексе также есть и бассейн, где температура воды постоянно (даже когда там никого нет) держится на уровне 26,5 градусов по Цельсию Территория резиденции включает два теннисных корта, площадку для мини-футбола, баскетбольную площадку. Ландшафтно-парковая композиция дополняется прудом с вытекающей из артезианской скважины водой отменного качества в которой постоянно поддерживается жизнь 300 рыб: водится радужная и белая форель, толстолобики и карпы. Но уже через два года после постройки, комплекс уже нуждался в реставрации. В частности, подмытые штормами тяжелые железобетонные опоры повисли в воздухе и тянут за собой вниз лестничные марши. Разрушены и металлические сетки с камнями, предназначенные для укрепления берега от разрушения, через год сломались и дорожки из тротуарной плитки.

Резиденция не закреплена конкретно за Путиным — остановиться тут может не только Путин, который, еще числясь в Премьер-министрах невзлюбил дворец, а потому передал для проведения различных государственных мероприятий высшего уровня. Однако первоначально предполагалось, что находиться там будет только президент РФ. Кроме Путина в "Янтаре" останавливался не более одного раза Дмитрий Медведев, исполнявший роль президента РФ на момент открытия "Янтаря", поговаривают, что к дворцу был допущен даже Сергей Лавров.

Следующая резиденция "Русь" с гостевым домиком, полигоном для охоты и двумя озерами для рыбалки в Тверской области.

Государственная резиденция "Русь" — государственная резиденция Президента РФ, расположенная рядом с поселком Козлово в Конаковском районе Тверской области, на территории национального парка "Завидово". В состав резиденции "Русь" входят Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны. Включает в себя этот комплекс и саму резиденцию, и национальный парк, в котором та расположена, — все 125 тысяч гектаров. Главное здание (в два этажа, с камином и дубовой мебелью) находится на окраине тверской деревеньки Козлово. Рядом — гостевой домик, полигон для охоты, два озера для рыбалки. Резиденция была изначально построена для Леонида Брежнева, который любил приезжать на охоту в "Завидово".

Официально у Путина есть еще Константиновский дворец (Большой Стрельнинский дворец) – памятник архитектуры XVIII века, формирующий дворцово-парковый ансамбль в Стрельне, с 2003 года – Государственный комплекс "Дворец конгрессов". Комплекс находится на южном берегу Финского залива на реках Стрелка и Кикенка вдоль Петергофской дороги в 19 км от центра Санкт-Петербурга и имеет неофициальное название "Русский Версаль". Недалеко от дворца на берегу Финского залива построена "консульская деревня" – 20 двухэтажных коттеджей. Возведен пятизвездочный отель "Балтийская звезда", стилизованный под старинную русскую усадьбу. Здание бывшего яхт-клуба реконструировано под пресс-центр и снабжено спутниковыми средствами связи. В бывших царских конюшнях разместился административный корпус "Палаца конгрессов".

При реконструкции вместо не сохранившейся конной скульптуры Михаила Архангела была установлена конная скульптура Петра I, копия скульптуры Густава Шмидта-Касселя, установленной в Риге в память о двухсотлетии присоединения Лифляндии к России.

Еще есть известные всем резиденции Горки-9 в Подмосковье и Долгие Бороды (или "Ужин" - по имени близлежащего озера) на Валдае. Комплекс резиденции "Ужин" включает в себя три роскошных "дачи". Почему-то все забывают о так любимой Ельциным, резиденции "Барвиха" называемая еще Мейендорф или Подушкино — стилизованная под шато усадьба баронессы Мейендорф в посёлке Барвиха Одинцовского района Московской области, на Подушкинском шоссе.

Да и "дача" в Ново-Огарево тоже, "не так проста", ибо с 19 и 20 века она была сильно усовершенствована, как и все эти резиденции. Находится она в Одинцовском районе Подмосковья между Рублево-Успенским шоссе и Москвой-рекой. Государственной резиденцией Путина она стала в 2000 году, вскоре после его прихода к власти. С тех пор политик оттуда не выезжал, даже когда числился не президентом при Медведеве. К услугам Путина комплекс "дачи", шестиэтажный дом приемов, ледовая арена, частный медицинский комплекс, который обслуживает лишь одного человека, и даже баня из канадской лиственницы за миллиард рублей, ледовая арена, вип-зона для Мишустина, его главный дом". Кстати, официально резиденция в Ново-Огареве называется в документах "МР-4", или "Москва-река 4". И так по всем дворцам.

Но, как говорится, не дворцами едиными.

Для Путина построен целый подземный город в Сибири. Информации об этом объекте немного. По неподтвержденным данным, в горах Ямантау возведен настоящий подземный город. Во время строительства объект часто посещал президент Владимир Путин. Конечно, данных в открытой печати об этом нет, но зато доподлинно известно о его частых визитах на лыжную базу Абзаково, что всего в 30 км. В июле 2007 года специально для обеспечения энергоснабжения этого секретного объекта была построена Юмагузинская ГЭС. Известно, что объект представляет собой систему шахт, диаметр которых доходит до 30 м, а общая длина составляет 500 км. Шахты разделены на "дома", в которых есть все необходимое для проживания. Внутри города есть все системы жизнеобеспечения. О населении подземного города сказать что-то определенное сложно, известно, что канализационная система рассчитана на 60 тыс. человек. Оценочную стоимость комплекса, для которого построена целая ГЄС подсчитать довольно сложно. И это далеко не полный перечень резиденций, дворцов нынешнего кремлевского хозяина только в России.

Так, еще в 2016 году неугомонные журналисты нашли еще одну секретную резиденцию Путина, одну из многих, о которых простым россиянам никто по телевизору никогда не расскажет. На берегу залива Марьялахти (с фин.- "ягодный залив") Ладожского озера в Карелии. Владимир Путин обожает русских север, его не смущает даже соседство с недружественной Финляндией, вступившей в "агрессивный блок НАТО", до границы с которой всего 30 км.

Эта земля должна быть частью национального заповедника, но для президента России там построили три огроменные особняка в современном стиле, числящиеся как "Амбар", "Хижина рыбака" и "Садовый дом". Причем в госреестре числится только "амбар" и то, как нежилое здание, хотя там есть гостиная для приемов, собственная пивоварня и чайная комната. К услугам Путина построены две вертолетные площадки и персональную беседку напротив четырехметрового одноименного водопада. Также там есть форелевое хозяйство, ферма с коровами для производства мраморной говядины, У одного из домов журналисты рассмотрели насыпь, которая, по их словам, появилась после начала войны: на ней, по версии расследователей, для защиты Путина установлен уже известный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Показательна история этой "дачи". В начале 2011 года участок был имуществом владельцев местной туристической базы. Однако "внезапно" к ним пришли представители прокуратуры и территория перешла к фирмам близкого друга президента РФ Юрия Ковальчука. Турбазу присоединили к землям национального заповедника и закрыли. Теперь "дачу Путина" охраняет Федеральная служба охраны, меняющая местную охрану перед приездом "царя". Дороги, кстати, к которым подвели подогрев, и на них нет снега даже зимой, и подъезды блокируют, а близлежащие острова оцепляют, вокруг установлен забор с колючей проволокой, работают "глушилки" и датчики движения. Территория резиденции за последнее время разрослась: по документам ее площадь – около 1 кв. км, но с учетом огороженных лесов и заливов она составляет 4 кв. км, то есть она равна по площади двум королевствам Монако. Также, в нее включили четырехметровый водопад Марьялахти, который является частью национального парка "Ладожские шхеры". Теперь доступ к нему ограничен. В районе Марьялахти регулярно замечают яхты "Альгода", совместно со светленой Кривоногих – матери дочери Путина и "Нега".

С 2020 года в четырех километрах от "секретной резиденции" кремлевского диктатора стоит еще один особняк, а также баня, ресторан, вертолетная площадка и пирс, и арт-объект "Это страна чудес", который раньше размещался на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Соседом Путина является бизнесмен Роман Абрамович. Рядом на озере расположен отель друга Путина Юрия Ковальчука, на фирмах которого числятся все эти земли, и которые производят обслуживание дворцов и здесь, в Марьялахти, и в Геленджике, и на Валдае.

Стоит добавить, что официальная резиденция Путина в Карелии находилась в деревне Шуйская Чупа на берегу Укшозера. В 2011 году ее на открытом аукционе продали холдингу "Северсталь" миллиардера Алексея Мордашова. Видать не понравилась.

В этой истории все проведено как по нотам. Бандитский наезд прокурорских и "друзей Путина", хочешь жить - отдай. Потом кража земель национального парка, являющихся достоянием всего "многонационального народа РФ", ему и, принадлежащих. Ну, и верх клептомании - кража водопада Марьялахти, а напротив беседка для единственного человека, который может украсть водопад - президента РФ Путина. Все можно, если народ безмолвствует и власть не контролирует.

Журналисты насчитали 21 резиденцию Президента России. Последней вскрытой является любимая зимняя резиденция "Ачипсе", на 20 гектарах земли, стоящая рядом с зимним дворцом Медведева "Псехако". Все это по традиции прикрывается "Панцерем - 1С". Начало строительства "Ачипсе" было замаскировано под строительство объектов Сочинской олимпиады, а сразу после нее и нападения на Крым, расширено - выросли еще два огромных дома, корпус для сопровождающих лиц. Новый "дом" на 8300 кв.м в 2 раза больше, введенного к Олимпиаде. В доме 4 этажа, 2 из которых находятся под землей, - почерк бункерного президента неизменен. Там даже есть зал для обработки яиц, не говоря о лабораториях и цехах, не говоря о фешенебельной мебели, панорамных лифтах, и прочей позолоченной утвари.

Но кроме роскошных дворцов в России у Владимира Путина есть тайные имения за границей, правда более скромные.

За 20 млн евро российский президент купил виллу "Модерн" в жилом квартале Чиберта французского города Англет, по соседству с Биаррицем – вилла "Сюзанна" или "Модерн". Была первоначально куплена для Путина через подставных лиц, но затем передана в пользование бывшей жене. Сейчас ею владеет его бывшая супруга Людмила Путина

Также журналисты британского издания Daily Mail обнаружили в Испании еще одну виллу Путина стоимостью 15 млн фунтов. Российский президент приобрел поблизости от Марбельи виллу. Площадь главного дома виллы на 10 спальных комнат составляет 4 тыс. кв. м. На территории поместья есть собственный спа-центр, тренажерный зал, два бассейна, два гаража на 10 машиномест с дополнительной парковкой и вертолетная площадка.

В статье намеренно очень детально описываются дворцы Путина. Дабы каждый гражданин понял, сколько у него лично украл "национальный лидер и вождь Владимир Владимирович". 21 только найденный персональный дворцовый комплекс под видом дач или резиденций! Вопрос только один - зачем одному человеку столько?! Какое должно быть психическое отклонение у человека, если его так можно еще называть?

А теперь представим сколько стоит только ежедневное обслуживание, обеспечение и охрана, всех этих дворцов, скромно называемых дачами, резиденциями, комплексами. Какие силы и человеческие ресурсы тратятся на управление этими "объектами", включая целую далеко не мини- армию: зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь", авиапарк, яхты и катера охраны, многочисленные ФСО, ФСБ, ФСС и т.д. И это все, за средства от продажи природных богатств, традиционно "недошедших" до простого народа. А ведь можно было строить больницы, школы, лаборатории, спорткомплексы для молодежи, дома отдыха и санатории, новые коммуникации и транспорт. Обеспечить всех нормальным комфортным отдельным жильем, и не деревянными многоэтажками. А ведь согласно Конституции, "носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы." Скоро выборы, шанс есть. Ни один народ уже показывал, что бывает, если фальсифицируют его волю. И тогда власть, узурпировала все в стране, становится бессильна.