Два самолета сгорели полностью, еще два повреждены: опубликованы спутниковые фото аэродрома в Пскове

В сети показали новые спутниковые снимки Псковского военного аэродрома "Кресты" в России после атаки беспилотников в ночь на 30 августа. Кадры подтверждают, что поражено было четыре российских самолета Ил-76.

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При этом два из них сгорели полностью. Фото опубликовал OSInt-исследователь М.Т. Андерсон на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter.

При этом еще два российских Ил-76, вероятно, получили серьезные повреждения.

Днем ранее в сети также публиковали спутниковые снимки Псковского аэродрома. На них было видно два поврежденных Ил-76. Также на кадрах было видно два красных автомобиля, похожих на пожарные, возле одного из самолетов. Они, возможно, могли быть задействованы для тушения пожара.

"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев – скорее всего, дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет не менее 2-3 месяцев", – объяснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Ранее в Главном управлении разведки Украины подтвердили, что на аэродроме в Пскове были уничтожены и повреждены самолеты оккупантов. Предварительно, ликвидировано четыре транспортных Ил-76.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 августа взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ: Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и Московской областях. Россияне были в ярости от утверждений МО РФ об "эффективной работе" ПВО. Особенно шокировал россиян фейерверк на псковском военном аэродроме, в результате которого были уничтожены сразу несколько бортов.

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