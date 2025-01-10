Дроны атаковали пункт дислокации 238-й гвардейской артбригады в Краснодарском крае: появились подробности. Видео

В ночь на 10 января в Краснодарском крае РФ прозвучали взрывы. Беспилотники Сил обороны Украины атаковали пункт постоянной дислокации 238 артиллерийской бригады российской армии.

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Также сообщается о последствиях атаки для расположенного рядом военного аэродрома. Об этом пишут местные паблики, сообщает "Крымский ветер".

"Украинские беспилотники атаковали пункт постоянной дислокации 238 гвардейской артиллерийской бригады РФ в Кореновске Краснодарского края. Также в пабликах сообщается, что рядом расположен военный аэродром, который тоже попал "под раздачу". Официально сообщили только о сбитии двух БПЛА, но о прилете по пункту дислокации молчат", – отмечено в сообщении.

О последствиях атаки для оккупантов пока известно мало.

Местные жители выкладывали в сеть много видео, зафиксировавших пролет дрона (слышно характерное гудение) и последующий громкий взрыв и зарево на месте пункта дислокации. Автор одного из видео констатирует: прилетело именно по артбригаде.

Минимум на одном из видео также слышны звуки, похожие на детонацию.

Тем временем в минобороны РФ заявили об "уничтожении" 40 украинских беспилотников, из них над Кубанью якобы сбили всего два.

"16 БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по четыре БпЛА – над территориями Курской и Воронежской областей, три БпЛА – над территорией Брянской области, два – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Белгородской области и десять – над акваторией Азовского моря", – заявили в так называемом оборонном ведомстве РФ.

Напомним, накануне, 9 января, в Краснодарском крае ночью также прогремела серия взрывов. Местные власти заявили о "падении обломков БпЛА" в станице Петровская и активной работе ПВО РФ в городе Славянск-на-Кубани.

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