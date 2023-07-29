Дошло уже до нападений на детей: в России началась паника из-за террора "вагнеровцев"

Часть завербованных в колониях зеков выжили на войне в Украине и вернулись в РФ. Полученный ими опыт и индульгенция на безнаказанность, выданная путинским режимом, привели к тому, что наемники теперь уже терроризируют российских женщин и детей. Жители страны-агрессора, ранее защищавшие "освободителей", теперь сами оказались в роли жертв.

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Лавина преступлений

По официальным данным из РФ, в российских колониях только в ряды ЧВК "Вагнер" было завербовано почти 50 тысяч осужденных преступников, однако правозащитники считают это заниженной цифрой. В любом случае часть зеков уже оказались на свободе.

С каждым днем криминальная хроника России пополняется новыми преступлениями вернувшихся с войны в Украине оккупантов. И если вначале такие случаи старательно замалчивались, то теперь информация все же стала просачиваться в сеть. Россияне, которые не верили в преступления "защитников" на территории Украины, уже сами оказались в роли жертв и говорят, что "сил терпеть уже нет".

На днях вернувшийся из Украины наемник ЧВК "Вагнер" напал на улице в Улан-Удэ на жительницу Бурятии с гранатой и ограбил ее. Как выяснилось, Роман Гатин вернулся с войны в мае этого года. Ранее он уже был судим за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собою смерть, теперь же оккупанта будут судить в России за разбой с применением оружия.

А в Самарской области наемник ЧВК "Вагнер" и вовсе похитил и избил девятилетнюю девочку.

Осужденный за нанесение тяжких телесных повреждений преступник, как и многие другие, был завербован на войну. В апреле 39-летний Алексей Г. вернулся и поселился на даче. Он жил со своей сестрой, но в июле она уехала в отпуск в оккупированный Крым.

22 июля на участок мужчины пришла маленькая подружка его племянника. "Вагнеровец" пригласил девочку в дом поесть мороженого и стал бить ее головой об пол, а затем отнес в баню, где продолжил наносить удары. Ребенок остался жив, но серьезно пострадал, а задержанный преступник так и не не смог объяснить мотивы.

Более 400 "вагнеровцев", которых временно расселили в гостиницах Анапы, уже довели до белого каления жителей этого курортного города. Вернувшиеся с войны в Украине оккупанты не стали тихо ожидать помилования и обещанных выплат, а во всей красе показали свою суть. Местные жители жалуются, что "вагнеровцы" устраивают пьяные драки и терроризируют персонал, цепляются к прохожим – в том числе и к детям. "Жизнь стала просто невыносима!", "Почему никто ничего не делает?!" – пишут жители Анапы в социальных сетях. То же самое происходит и в Краснодаре.

О том, что "вагнеровцы" терроризируют и своих близких, россияне рассказывают в комментариях. "Обычное дело! У нас отсидел 10 лет, воевал 6 месяцев. Вернулся, побил жену, сломал ей руку и снова уехал воевать", – привел пример один их жителей страны-агрессора.

Причем другие едко прокомментировали, что таких "героев СВО" наверняка позовут в школу рассказывать детям "поучительные истории", а то и вовсе возьмут учителем.

Отмашка на беспредел

Речь, конечно, не только о "вагнеровцах", подразделения которых уже вывели из Украины. Часть военных преступников все же осталась воевать, но уже в составе других формирований оккупационной армии. К тому же есть еще и "Шторм Z", в который МО РФ сейчас активно вербуют зеков из российских колоний – обещая высокую зарплату и снова таки амнистию.

А в июне 2023 г. в России вступил в силу закон, который разрешил освобождать оккупантов от уголовной ответственности за нетяжкие преступления. Но остаться на свободе теперь можно даже за убийство. "Индульгенцию" за террор соотечественников со стороны воевавших в Украине вынес уже и Верховный суд РФ.

Прецедентом стало дело ефрейтора армии РФ Владислава Устинова. В мае 2022 года Хабаровский гарнизонный суд признал его виновником ДТП, в котором погибли два человека. Это решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции, однако судебная коллегия ВС по делам военнослужащих сочла необходимым вмешаться.

С момента совершения преступления прошло всего полтора года, а сейчас ефрейтор в рядах оккупантов воюет на территории Украины и характеризуется командованием как "военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки". В связи с этим Верховный суд РФ пришел к выводу, что "вследствие изменения обстановки осужденный перестал быть общественно опасным и подлежит освобождению от наказания".

Теперь в России только начали задумываться, к каким страшным последствиям это может привести. А вот говорить вслух о своих опасениях большинство россиян все же побаиваются – иначе сами окажутся в тюрьме из-за "дискредитации армии".

Замкнутый круг: путинский режим не только дал отмашку на геноцид украинцев, но и фактически позволил безнаказанный террор собственных граждан. Потому у россиян одна надежда на ВСУ, которые "минусуют" на фронте ошалевших от безнаказанности зеков из РФ – только в этом случае они не вернутся домой.