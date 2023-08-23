Дом 'атаковал' не БПЛА, а снаряд ПВО: всплыли подробности взрыва с разрушениями в Подмосковье. Фото и видео

В России заявили об атаке дронов на Москву 23 августа; по данным оккупантов, один из них якобы нанес значительные повреждения частному жилому дому в подмосковных Химках. Однако владелец дома убежден: его жилище уничтожила ракета из российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь".

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На своем участке он обнаружил обломки ракеты, которой российские военнослужащие пытались поразить воздушную цель. Об этом пишет российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Сначала канал опроверг заявления МО РФ о разрушении частного дома в Химках упавшим дроном, ссылаясь на собственные источники.

"Источник "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что ночью в частный дом в подмосковных Химках прилетела ракета из зенитно ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". От взрыва чудом не пострадала семья из четырёх человек. Ранее сообщалось, что дом якобы был разрушен прилетевшим БПЛА. В реальности его "подбили" из "Панциря", отбивая атаку БПЛА", – отмечено в сообщении.

Чуть позже авторы канала опубликовали рассказ владельца дома, который, благодаря российским военным, влетел в копеечку. Он оказался сотрудником службы безопасности одной из российских госструктур и вместе с женой и двумя детьми во время прилета находился в доме.

"Крыша – миллион (российских рублей. – Ред.). Демонтаж крыши я не знаю сколько стоит. И переложить одну четверть пеноблоков. Это, наверное, тысяч еще 150. Окна – 500 тысяч. Два миллиона, два с половиной, вот так вот", – подсчитывает убытки мужчина, которого "ВЧК-ОГПУ" называет Глебом Павловым.

Россиянин также отмечает: без крыши над головой его оставила российская ПВО. После прилета он нашел в доме фрагмент от ракеты, который после приезда силовиков "исчез".

"Головка от ракеты здесь просто лежала. Сейчас уже не вижу. Смотрю – ее уже нету. Молча унесли, видать... Тут не надо быть экспертом, понятно... Даже траектория, как она летела, и по сечению... У меня по всему участку разбросана крыша моя. И эти куски металла – они все изрешечены шариками, ну, дырками. Это "Панцирь". Ракета "Панцирь" летела здесь. Она должна была самоуничтожиться где-то там, повыше, но она самоуничтожилась у меня в окне. И вот есть пятно от пороха. Прямо видно пороховое пятно на здании. Скосило там дерево и соседний гараж", – рассказал владелец дома.

Впоследствии на улице, где прогремел взрыв, нашли также фрагмент ускорителя "Панцирь-С".

"Мы вот жили – семья и дом. Мы жили вот этими вот ценностями", – причитает россиянин.

Интересно, что ранее российские пропагандисты все удары армии РФ по жилым домам пытались оправдать тем, что якобы эти повреждения нанесла украинская ПВО. Также в России очень любят рассуждать о недопустимости работы систем ПВО в черте населенных пунктов.

Напомним, ранее стало известно, что 23 августа в Москве произошла серия взрывов. Один из них был слышен в районе "Москва-Сити", где была повреждена очередная многоэтажка. Также в сети россияне сообщили о взрывах сразу в нескольких районах Московской области. В частности, в Красногорске, Химках и Долгопрудном.

В МО РФ заявили об успешном отражении атаки, а также рассказали о том, что один из упавших дронов повредил жилой дом в Химках.