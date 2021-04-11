Дочь Путина Тихонова не будет президентом РФ: Полозов назвал причину

Екатерина Тихонова, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина, вряд ли имеет шанс занять пост главы государства. Сам Путин не намерен оставлять кресло президента.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Николай Полозов. "На мой взгляд, передача власти по наследству дочери крайне маловероятна. Скорее всего, будут подыскивать какую-то фигуру преемника, который будет выглядеть как консенсус внутри элит, и даст гарантии тем, кто будет уходить вместе с Путиным", – заметил он.

По словам правозащитника, на сегодня нет оснований говорить о скорой смене власти в Кремле. В этом контексте он напомнил о недавнем "обнулении" президентских сроков Путина путем изменений в Конституцию. Кроме того, в российских медиа не наблюдается "накрутки" возможного преемника.

Комментируя популярные слухи о том, что Путин якобы серьезно болен, и именно это может заставить его уйти из власти, Полозов заметил: "Мы не видели медицинской карты Путина, но для меня очевидно одно: что даже в полубессознательном состоянии этот человек все равно будет руками и ногами держаться за свое кресло, и просто так он никуда не уйдет".

Говоря о вероятности того, что Россию после Путина возглавит Екатерина Тихонова, он обратил внимание на ряд нюансов. "Есть вопрос политического веса и политического капитала внутри элит – у самой Екатерины Тихоновой или у той партии, которая продвигает это престолонаследие".

"Прежде всего, речь идет о гарантиях безопасности уходящему лидеру и тем членам российской элиты, которые с ним непосредственно связаны. Например, Ковальчуки, Ротенберги и так далее", – уточнил правозащитник.

В этом контексте он напомнил о том, что в России уже предпринималась попытка частичной передачи власти, когда президентом был Дмитрий Медведев.

"И даже тогда, когда пришел абсолютно управляемый Медведев, внутри российской элиты был серьезный конфликт, связанный с тем, что старые соратники Путина не хотели уступать либералам, которые пришли вместе с Медведевым", – заметил он.

"Здесь я хочу напомнить, как сам Путин оказался у власти. Человек, который находился не то что во втором или третьем, а в двадцать пятом ряду российского политикума. Он был региональным чиновником, который волею судеб оказался на самой вершине иерархии в РФ. Я не исключаю, что подобный подбор кандидатов осуществляется и сейчас. Однако ничто не указывает, что какие-то изменения могут произойти в ближайшее время", – подытожил Полозов.

Как писал OBOZREVATEL, российский историк и публицист Валерий Соловей спрогнозировал, что Путин рассматривает варианты передачи власти в стране, в том числе Тихоновой.