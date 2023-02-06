Крупнейшую атомную подлодку России отправят на утилизацию: появились подробности

Подлодку "Дмитрий Донской", которая была носителем ядерного оружия, вывели из боевого строя военно-морского флота России. Пропагандисты любили хвастаться ею как самой большой в мире стратегической атомной подводной лодкой, называли "легендарной" и очень опасной.

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Информация о том, что подводный ракетный крейсер отправлен на утилизацию, появилась еще в июле-2022, однако данные были подтверждены только в начале февраля-2023 главой Движения поддержки флота Владимиром Мальцевым в комментарии одному из пропагандистских агентств. Подлодка имеет более чем 40-летний срок службы.

Теперь она будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске (Архангельская область) с двумя другими подлодками этого же проекта (941), отметил Мальцев.

Российские военные уже назначили "Дмитрию Донскому" замену, однако новый крейсер стратегического назначения (проекта 955А и класса "Борей-А") еще только строится на заводе "Севмаш". По традиции ему передали имя лодки-предшественницы. Когда закончатся работы, данных нет.

Согласно открытым источникам, тяжелый атомный подводный крейсер ТК-208 "Дмитрий Донской" считался самым большим в мире по водоизмещению (48 тыс. т), но не по размерениям (в этой категории первой называют другую российскую подлодку – "Белгород").

На вооружении "Дмитрия Донского" стояли ядерные межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19 и межконтинентальная баллистические ракеты "Булава-30". Выполняло судно и функции разведчика.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Мурманске 22 декабря 2022 года на ремонтном заводе произошел пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов". Это не первый случай его возгорания. В 2019 году на корабле погибли два человека и пострадали еще 14.

– Главное управление разведки минобороны Украины сообщало, что российский "Адмирал Кузнецов" – в аварийном состоянии.

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