"Я не могу, не желаю и не буду молчать": Навальный призвал россиян выходить на массовые митинги из-за войны с Украиной

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который уже более года находится в тюрьме, призвал Россию выходить на акции протеста против войны с Украиной. Он обратился к россиянам с просьбой не быть трусами, которые не замечают агрессивной войны, развязанной "явно безумным царьком" Владимиром Путиным.

Свое обращение Навальный опубликовал на странице Instagram. "Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности стал поводом для того, чтобы русские убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали русских", – написал он.

Оппозиционер добавил, что в ХХІ веке мир смотрит "новости о людях, горящих в танках и разбомбленных домах" и "самые настоящие угрозы начать ядерную войну".

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"Путин – это не Россия. И если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, так это те 6835 человек, которые были задержаны, потому что – без всякого призыва – вышли на улицы с плакатами "Нет войне"", – заявил Навальный.

Он предостерег россиян, что "ждать нельзя ни дня", и призвал людей в России, Беларуси или других странах выходить на главные площади каждый будний день в 19:00 и в 14:00 в выходные и праздники.

"Если можете делать шествие – делайте в выходные. Да, в первый день может выйти мало народа. А во второй – еще меньше. Но мы должны, стиснув зубы и поборов страх, выходить и требовать прекращения войны", – призвал российский оппозиционер.

Навальный подчеркнул, что каждого арестованного должны сменить двое пришедших, и, если для прекращения войны нужно забить собой тюрьмы и автозаки, "мы забьем собой тюрьмы и автозаки".

"Все имеет цену, и сейчас, весной 2022 года, эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте не "быть против войны". Давайте бороться против войны", – призвал оппозиционер.

Акции протеста он призвал проводить:

в Москве – на Манежной площади,

в Санкт-Петербурге – на Невском проспекте у Гостиного двора,

в Новосибирске – на площади у Оперного театра,

в Екатеринбурге – на площади Труда.

Напомним, 24 февраля по всей России прошли митинги против войны с Украиной, которую Путин и его пропагандисты называют военной операцией по "денацификации" и "демилитаризации". Российские силовики задержали несколько тысяч участников акций протеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая и почетный посол ООН Мария Ефросинина призвала россиян выходить на митинги против войны с Украиной. По ее словам, их молчание убивает не меньше, чем пули.

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