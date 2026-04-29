Ничто так не склоняет к миру, как горящая нефть, которая течет по улицам твоего города. Ничто не гасит агрессию и воинственность лучше, чем лопата, выданная тебе, чтобы ты черпал нефть на пляже.

Несмело, очень осторожно, аккуратными высказываниями, но россияне в Туапсе приходят к правильному выводу: они не хотят жить в войне, где через день им прилетает по еб*лу.

Они с радостью поддерживали войну, когда под Харьковом горели украинские дети. Им было ок, когда сравнивали с землей Бахмут, Мариуполь, Угледар, Авдеевку. Такая война россиянам нравилась и они хотели такой войны вплоть до Берлина и Лондона.

Но война, когда по еб*лу даешь не ты, а тебе, туапсянам и туапсицам не понравилась абсолютно.

Не понравилась настолько, что они осторожно, но все-таки УЖЕ ГОВОРЯТ НА КАМЕРЕ, что что-то идет не так.

И тут важный момент. С одной стороны, вы можете сказать, что то, что они говорят, совсем не похоже на бунт и путину нечего бояться.

Но кто ЗНАЕТ россию, прекрасно понимает, что просто ГОВОРИТЬ – это на россии уже бунт! Потому что россия устроена таким образом, что гайки затянуты на максимум. Они никогда ничего плохого о начальстве и думать не могут, не то что говорить. И если какие-то вещи выходят в паблик, это значит, резьбу их гаек срывает и система российской власти на пороге больших потрясений.

Для того, чтобы бунт произошел, одного Туапсе мало. Пока туапсята ноют о своей потерянной жизни сами, они только становятся мишенью презрения и злорадства других российских регионов, а ведь все прекрасно знают "способность" русских к эмпатии.

Но как только войну почувствуют на своей шкуре и другие, ситуация сильно изменится.

Просто сейчас мы наблюдаем перелом в войне, который возможен благодаря увеличению возможностей ВСУ показать россиянам войну, которая им сильно не нравится.

И это не разовая акция, как, наверное, уже все поняли. Это не один успешный эпизод. Это планомерная, системная работа по российским тылам, которая только наращивает свою интенсивность.

Ближе к началу отопительного сезона вы увидите принципиально другую картину войны, которая сильно не понравится не только туапсятам, а очень многим россиянам.

И тогда будут переговоры и, возможно, мир. Не благодаря Трампу, а невзирая на его тупую свиную морду, которая просрала свою страну и сильно хотела просрать нас, но ВСУ не дали.

У меня нет злорадства или какого-то негативного отношения к жителям фашистской федерации и их личинкам. Я просто хочу, чтобы их не было как тараканов, мышей в доме, триппера или жасмина в чае. Просто чтобы они исчезли и не мешали другим жить, растить детей, дышать свежим воздухом, где не воняет узким духом.