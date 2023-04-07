Дискредитация армии или патриотическая акция? В Чебоксарах автомобили россиянин ''украсили'' символами V из го*на. Фото

В Чебоксарах возмущенные жители разыскивают неизвестного, который разрисовывает автомобили символами V и Z. И это вовсе не потому, что чебоксарцы вдруг решили выступить против агрессии РФ. Возмутило их то, что эти символы им на машины нанесли фекалиями.

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Объявление о розыске "умельца" разместили в местных пабликах. Отмечается, что сначала он наносил таким способом на авто символ "Z", а теперь перешел и к "V".

Таким "высоким" искусством занялся неизвестный художник, который ходит по разным районам города и в своей манере "прославляет" так называемую путинскую СВО. Он оставляет на авто горожан дорогие их сердцу рашистские символы "Z" и "V." И делает это тем, что в душе большинства россиян – дерьмом.

Однако чебоксарцы не готовы ездить на машинах со зловонными в прямом смысле слова символами. Кроме того, они, очевидно, растеряны, потому что не понимают, как это воспринимать – как патриотическую акцию или как дискредитацию российской армии.

Потому наверное и решили разыскать "художника".

Отметим, что в России "дерьмовое" искусство уже существует достаточно длительный период. Правда, в скульптурном проявлении. Из этого "благодатного" материала создают разные символические изображения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский фермер слепил символ 2022 года – Тигра – из навоза.

В 2017 году жители Якутии создали огромную статую из навоза по случаю года огненного петуха по восточному календарю. Она была высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра.

А накануне 2020 года там же из этого материала слепили гигантскую крысу.

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