От момента преступного и кровопролитного вторжения российских оккупантов в Украину прошло долгих два с половиной года. Самая страшная агрессия современности, возрождающая традиции гитлеризма, стала символом диктаторского правления позднего Путина. Кремлевские пропагандисты, в среде которых нарастает разочарование из-за краха победоносной войны, начинают осознавать – сейчас реально происходит поворотный момент постсоветской истории, российской гегемонистической модели доминирования пришел бесславный конец. Самое время отыскать виновника сложившейся печальной ситуации, и поскольку никакой оппозиции внутри РФ после смертей путчиста Пригожина и несистемщика Навального уже нет, то режим начинает пожирать сам себя.

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Явным симптомом ускоренной каннибализации неоимперского трупа стало небывалое падение рейтинга Путина. По данным ВЦИОМ только за прошедшую неделю одобрение деятельности хозяина Кремля рухнуло на 3,5 п.п. Одновременно показатели доверия к престарелому вождю сократились на 2,6 п.п. Такого резкого перепада не случалось за все время войны, разве, что мятеж Пригожина примерно так же пошатнул путинские позиции. Симпатии масс однозначно уже не с Путиным, и здесь работает сразу группа факторов.

Безусловно, больше всего подкосило рейтинг кремлевца номер один – августовское контрнаступление ВСУ в Курской области. Более тысячи квадратных километров территории данного региона находится вне контроля россиян или в разрастающейся серой зоне контактных боевых действий. Десятки тысяч вынужденных переселенцев и беженцев с Курщины, риски для КуАЭС – явно не те "достижения", которые хотелось бы видеть Москве. И это на фоне рисков для других приграничных регионов России и усиления атак украинских БПЛА, способных достигать даже Заполярья!

Такое положение дел вызвано просчетами высшего военного и политического руководства РФ. Генералитет не рассчитывал сценариев на случай краха вторжения, а потому стала возможна ситуация, когда война перекинулась на российскую территорию. Во-первых, со времен СССР никаких военных рубежей и укрепленных линий в приграничье бывшей РСФСР не возводилось, это считалось глубокими тылами, которые прикрывала Украина. Во-вторых, пригожинский мятеж показал, что можно довольно небольшими силами врезаться вглубь российской территории, как нож в сливочное масло. В-третьих, есть вероятность заговора среди действующего генералитета против Путина, т.к. велик страх арестов после снятия Шойгу. Ретивые военкоры активно раскручивают историю о краже командой экс-министра обороны 11 трлн. рублей, которая привела к катастрофе. Явно среди людей с большими погонами царит нервозность, ведь в любой момент к ним могут приехать чекисты и превратить в козла отпущения. Особенно военных раздражает ставка Путина на кавказцев, и заискивания перед Кадыровым, который на себя примеряет роль личного преторианца нелегитимного президента.

Не имея доверия к своим военным Путин переходит в режим личного командования военными операциями на курском фронте, как царь Николай II в 1916 году в ходе Первой Мировой войны. Зная о минимальном представлении "великого тактика" в вопросах военной стратегии следует ожидать либо чего-то очень провального, либо же крайне зловещего. Циркулируют слухи о затянувшейся паузе как раз по причине подготовки ассиметричного удара против ВСУ. Как он будет выглядеть пока не ясно, однако резкие телодвижения могут дорого стоить Путину, ведь повлекут снятие ограничений на использование западного вооружения. Прилеты ракет по Москве и Подмосковьюмогут иметь для Кремля самые нежелательные последствия.

Свою роль играют людские потери, измеряемые в более чем, 600000 лиц личного состава или 67% численности ВС РФ. При этом никаких улучшений в плане защищенности российской территории не произошло, вернее наоборот каждый день войны ухудшает атмосферу безопасности внутри и вокруг России. Пропасть неверия решительно только разрастается.