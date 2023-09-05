Много раз от разных людей я слышал примерно одни и те же рассуждения: "И все-таки я не понимаю, зачем Путин начал эту войну? У него же все было прекрасно. С ним все считались. Он мог бы править Россией до самой смерти. Зачем?"

Видео дня

Мне кажется, что главная ошибка в этих рассуждениях состоит в том, что они слишком логичны. Нормальный человек бы так не поступил. Это же глупо. На самом же деле логика здесь не работает, а начинают работать эмоции. Диктатору просто сносит голову от своей безнаказанности. Он начинает считать себя избранным, а в результате отрицательной селекции всех его подчиненных, диктатор не получает адекватной обратной связи от них — ваше величество, вы гениальны. И его догадки о собственной исключительности перерастают в уверенность. Но ведь неслучайно же я оказался на вершине власти? И диктатор начинает окружать себя астрологами, священниками, предсказателями, афонскими старцами, шаманами и прочими шарлатанами, обожающими деньги, которые в один голос твердят: Да, да, звезды ясно показывают, это знамение, мне было видение, икона замироточила, дева родила козленка… вы — избранный.

Ношение кольца Всевластия действует на мозг человека, как радиация. Он сходит с ума и начинает делать глупости. Мы видим десятки однообразных диктаторов с манией величия, наполеоновскими планами и маниакальным желанием войти в историю. Это скорее правило, а не исключение из правил:

Иди Амин объявил войну США, чтобы на следующий день объявить себя победителем. В его длинном официальном титуле было: "Повелитель всех зверей на земле и рыб в море, последний король Шотландии, Завоеватель Британской Империи в Африке вообще и в Уганде в частности". Однажды Амин заявил, что во сне к нему явился Бог и посоветовал выслать индусов и пакистанцев. И 80 000 человек пришлось срочно бежать из страны. На парадах Амина носили на троне белые жители Уганды, после чего приносили ему клятву на верность. Сапармурат Ниязов переименовал месяцы в честь себя и своей матери. Закрыл все библиотеки в селах так как, по его мнению, простые туркмены не читают книг. Упразднил балет и оперу. 15 000 медсестер, акушерок, школьных санитаров и врачей были уволены и заменены военными призывниками. Поставил по всей стране более 14 000 своих статуй. Школьники начинали утро с клятвы на верность Туркменбаши. Органы распространяли среди населения рассказы о божественных способностях Ниязова одним только взглядом на лету убивать муху, вызывать или остановить дождь и пр. Полковник Бокасса захотел стать императором Центральноафриканской Республики. За основу своей коронации Бокасса взял коронацию Наполеона. Для размещения 2500 иностранных гостей начались реквизиции у жителей столицы квартир, домов и отелей. Из города вывезли всех городских нищих и бродяг. Для проезда по городу в Ницце была приобретена старинная карета. Для нее и для кортежа из Бельгии самолетом доставили 130 белоснежных лошадей. Были изготовлены корона с 2000 бриллиантами и огромным в 80-каратным в центре и драгоценный скипетр – около 5 миллионов долларов. Расходы на коронацию составили примерно четверть годового бюджета страны. Бокасса практиковал ритуальный каннибализм — для того чтобы стать более сильным поедал плоть своих врагов. Пол Пот приговорил к смерти всех врачей, инженеров, писателей, артистов ученых и учителей. Вся интеллигенция была объявлена врагом нации и подлежала немедленному уничтожению без суда и следствия. Отменил институт брака и объявил женщин собственностью нации. Объявил все города страны запретной зоной, за нарушение запрета полагалась смерть. Также, запретил плакать, смеяться, читать что-либо и проявлять жалость к больным. Детей забирали в специальные лагеря, где их учили обращаться с оружием, любить Пол Пота и ненавидеть своих родителей. Франсуа Дювалье подверг пыткам и казнил более 50 тысяч человек. При нем процветала работорговля и продажа детей. Держать местное население в страхе ему помогали обряды вуду. Главной опорой диктатора стали военизированные отряды полукриминальных личностей — тонтон-макуты. Они не получали денег из бюджета, кормясь грабежом местного населения. Во главе отрядов стояли колдуны вуду, которые приводили неграмотных местных жителей в ужас. Они надевали белые балахоны и солнцезащитные очки, чтобы никто не видел их глаз. С людей cдирали кожу, их топили, сжигали заживо, забивали камнями.

Вы можете взять практически кого угодно из диктаторов, долго державших в страхе население своей страны — Чаушеску, Каддафи, Мао, Сталин, Ходжа, Мугабе, Маркос, Путин — у любого из них будет уверенность в своей Богоизбранности и целый букет психических отклонений. Так что удивление вызывает скорее не то, какие глупости и преступления они совершали, а то, почему их так долго терпел их народ.