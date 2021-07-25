Раз уж снова зашла речь о том , что "Диды воевали" на Куликовом поле против татарского ига.

Напоминаю, что "диды воевали" на Куликовом поле не "против", а "за" татарское иго. Мамай был не ханом, а одним из ордынских генералов, поднявших мятеж против законного ордынского князя Тохтамыша.

Войска Дмитрия выступали на стороне Тохтамыша, и, собственно шли на соединение с его армией в тот момент, когда Мамай перекрыл Дмитрию дорогу.

И воевали вовсе не "диды". Если покопаетесь в первоисточниках, вроде "сказания о Куликовой битве", то с удивлением узнаете, что вся профессиональная тяжёлая пехота и конница в войске Дмитрия были литовскими, вся лёгкая конница, в количестве трети от армии, была татарами. Русским было только легко вооружённое пешее ополчение, которое, как и положено пушечному мясу, полностью полегло в первые минуты сражения.

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