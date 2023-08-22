Деревянные лачуги с дырявыми крышами: как выглядит русское село Саваслейка, откуда взлетают МиГ-31К. Фото

Российский истребитель МиГ-35, из-за которого Украина вынуждена регулярно объявлять воздушную тревогу, вылетает "на охоту" с авиабазы в Нижегородской области. Здесь находится поселок Саваслейка, жители которого, очевидно, смотрят на каждый запуск боевого самолета как на единственное стоящее зрелище своей жизни.

Видео дня

Об ограниченности местных россиян можно судить по кадрам улиц самой Саваслейки. Их опубликовали авторы оппозиционных Telegram-каналов.

Эти люди живут в жалких лачугах с залатанными стенами, покосившимися заборами. Сомнительно, что Кремль озабочен тем, насколько в этих жилищах комфортно, ведь в первую очередь, надо уничтожить с бомбардировщиков дома украинцев.

Некоторые хижины в километре от полностью отстроенного аэродрома под нужды военной авиации выглядят настолько жутко, едва ли там может в принципе проживать человек. Нищета вынуждает целые семьи Саваслейки ютиться в одной части дома, над которой отремонтирована крыша, потому что нищета не позволяет отремонтировать всю кровлю.

Дорог здесь, как и полагается российской глубинке, нет. Вероятно, она им и не нужна, ведь Саваслейка просто случайно оказалась рядом с авиабазой, из которой принято летать по небу, а не ходить по земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, последнее расследование команды политического заключенного России Алексея Навального показало яхту, на которой диктатор Путин проводит редкие дни, когда вылазит из бункера. На ее ремонт кремлевский фюрер потратил до 3 млрд рублей, в то время, как его армия продолжает умирать и получать увечья в Украине ради зарплат и премий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!